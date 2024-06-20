教育共享｜香港電腦教育學會與香港資訊科技學院　攜手拓創科教育

文：香港電腦教育學會（HKACE）

香港電腦教育學會（HKACE）與職業訓練局（VTC）機構成員香港資訊科技學院（HKIIT）於2024年6月15日簽署合作備忘錄，攜手推動IT人才培育，為中學師生提供專業發展機會，共同促進香港的創新科技發展。



圖左起為VTC副執行幹事廖世樂博士工程師、香港資訊科技學院院長許仁強博士、HKACE主席朱嘉添校長及HKACE榮譽會長黃錦輝教授。（香港電腦教育學會提供）

在HKACE榮譽會長黃錦輝教授及VTC 副執行幹事廖世樂博士工程師共同見證下，由HKACE主席朱嘉添校長 與 香港資訊科技學院院長 許仁強博士共同簽署落實緊密的合作夥伴關係。是次合作旨在加強HKIIT與HKACE之間的交流與合作，充分利用雙方的資源和專業優勢，為中學師生提供全面而有系統的IT培訓，推動職業專才教育（VPET），提升中學生對資訊科技的興趣，為香港培養更多優秀的IT人才，進一步推動創科發展。

HKACE將為HKIIT提供專業意見，讓HKIIT透過「 Skills UP」在職培訓服務，為中學老師及技術人員度身訂造技能再培訓及技能提升的培訓課程，協助他們掌握就業市場所需的最新IT技能，促進持續專業發展。HKIIT亦會為中學生提供職業體驗工作坊，讓他們加深對IT行業的瞭解，激發他們對IT學習的興趣。

HKACE將提供所需支援，包括與中學的推廣及協調工作，亦會推薦參與體驗計劃的優秀中學生入讀HKIIT的課程，幫助有興趣的學生順利銜接到相關的IT課程。HKACE及HKIIT亦將合辦創新科技比賽及活動，為學生提供展示IT創意和技能的平台，培養他們對科技創新的熱忱。

（香港電腦教育學會提供）

我們期望通過這次合作，將有助中學老師、技術人員以及中學生，掌握最新的資訊科技知識及發展趨勢，為他們締造更廣闊的發展空間，同時促進香港的IT人才培養和創新科技發展，為香港注入新動力。

當日亦是 香港電腦教育學會週年會員大會2024 暨 香港創科教育發展研討會，在HKIIT 位於 IVE（沙田）元宇宙創新中心內，向一眾香港教育前線同工們，共同了解如何發展職專技能培養，以結合ICT與行業實踐的創新應用，在政策的驅動，大規模的數碼轉型，迅速的科技發展以及網絡安全的挑戰之下，企業對技術人才的需求持續攀升。專題為本的研習、實習機會和緊密的企校合作，將為學生裝備好應對未來職場的挑戰，為他們打下堅實的專業基礎。

不少校長教師都對元宇宙創新中心內的設施及服務，深感興趣。大會上有多間創科公司參與展覽，展出最新教育科技產品及服務，當中的互動及交流，也讓一眾出席者眼界大開，學界掌握創新科技及人工智能的新趨勢。