恒大新學年推藝術及文化傳播課程　學生可獲安排到文藝機構實習

因應國家十四五規劃之中提到支持香港發展成中外文化藝術交流中心，恒生大學傳播學院將於9月新學年推出新課程：藝術及文化傳播（榮譽）文學士。該課程將是本港首個將傳播與藝術文化結合的課程，期望學生透過學習傳播、商學及文化藝術知識後，能夠有效地向全世界推廣香港及內地的文化藝術。



被問到畢業生工作前景時，恒大傳播學院院長曹虹表示，課程由學術及職業資歷評審局審批，期間曾向業界人士進行人才需求調查，結果顯示本港有相關人才需求，證明有開辦課程需要，亦相信畢業生不難搵工，而學生在學期間亦有機會獲安排到文化及藝術機構實習工作。



恒生大學傳播學院將於新學年（2024/25）推出藝術及文化傳播（榮譽）文學士。圖左起為傳播學院副院長趙應春、恒大傳播學院阮長曹虹及傳播學院助理教授、藝術及文化傳播（榮譽）文學士課程主任吳靜。（盧勁揚攝）

恒生大學傳播學院的藝術及文化傳播課程結合傳理、文化藝術和商業三大元素，培養具備一定文化藝術素養，而又具備傳播和商業推廣能力的人才。因此學生需學習傳播理論、媒體製作等基本傳播知識與技能外，亦會涉獵藝術及文化概論、藝術及文化鑑賞與傳播、流行文化等科目，以及消費者行為與說服傳播、管理學及市場學等商業知識。

就業前景方面，學院指出畢業生可投身文藝界（例如：西九文化區、政府文化部門、策展單位及藝術畫廊）、傳媒（包括政府媒體部門及公司）或商界（藝術文化商品推廣、藝術文化營銷）。

課程為期4年，預計每年取錄35名學生，當中包括約20%非本地生，現時已收到超過200個申請。學費扣除政府NMTSS資助後，每學年為5.5萬元。課程主任吳靜稱，課程歡迎擁有藝術背景的學生報讀，已經收到的申請之中不乏學生擁有藝術或音樂背景，亦有來自內地藝術類高考的學生報讀。趙應春補充，新課程期望招收一些較有創意、想法較多的學生。