港大經管學院有碩士生涉假學歷報讀　張翔無回應記者提問

港大經管學院被揭有學生以虛假學歷報讀碩士課程，校方正就事件調查，港大校長張翔今早（21日）出席大灣區科學論壇後，被問到校方是否會就事件作進一步行動，他未有回應記者提問。



港大校長張翔今早（21日）出席大灣區科學論壇。（廖雁雄攝）

張翔：港大有24學科論文引用次數位列全國第一

張翔去年捲入管治風波，包括不當處理大學財產及豁免招標獵頭公司等，校委會接納專責小組調查報告，對張翔行為不當的指控，由於證據不足而不成立。張翔於論壇後被傳媒問及與港大校委會主席王沛詩的關係是否緊張，他亦未有回應提問。

張翔出席論壇致辭時引述有美國學術評價機構數據，顯示在中國包括香港、澳門、台灣，有二十四個學科，由天文、地理到社會科學，以學術論文引用次數計算，全中國有一半均來自香港，而港大佔了中國的四分之一，位列全國第一，領先於中國科學院，並為此感到非常驕傲。

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陳茂波：產學研1+計劃首輪評審結果本月公布

財政司司長陳茂波致辭時提到，政府去年10月推出了「產學研1+計劃」，促進政府、業界、大學跟科研界的合作，推動香港科研成果轉化和商品化的，而首輪的評審結果會本月內公佈。計劃將資助二十多個項目，涵蓋健康跟醫藥科學、新材料、新能源、人工智能機械人等多個領域。

他續指，各項輸入人才計劃也取得不錯的進展，共收到超過25萬的申請，批出了大概18萬個，又稱據調查，其中從事創科工作的人超過兩成。