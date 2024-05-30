港大經管學院學歷涉造假　院方調查發現虛假文書　已報警處理

港大經管學院日前爆出學歷造假風波，内地社交媒體小紅書近日流出懷疑是經管學院發給修讀讀理科碩士（商業分析）課程學生的電郵截圖，港大在電郵中確認該學生提交虛假學歷文件，學院會按法律報警處理，港大亦提及如學生曾僱用中介機構作入學申請，須在27日前向學院提供合約，以便學院交予警方跟進案件。



港大經管學院今日（30日）回覆查詢稱，經調查後發現有入學申請個案涉嫌在申請過程中提交虛假文件，已就事件向警方報案。



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日前有一港大在讀碩士生在内地社交媒體小紅書上發文稱，一名碩士生疑抄襲他人功課，加上之前曾有違紀行為，令學校對該學生的能力持懷疑態度，要求提交學士成績單，但因該名學生未能及時提交，令港大展開調查。帖文指，調查已擴展至整個經管學院，有200名求學生被要求在5月5日前補交學士學位大學所發出的成績單。

港大經管學院今日回覆查詢稱，經調查後發現有入學申請個案涉嫌在申請過程中提交虛假文件，已就事件向警方報案，因此不便透露詳情。學院強調，堅守學術誠信，致力於為學生營造一個公平的學習環境，對任何形式的學術不當行為持零容忍態度。學院譴責聲稱「保錄取」的中介機構以不誠實手段為申請人捏造入學申請相關文件企圖取得入學資格，以謀取暴利。

學院亦呼籲學生和家長，根據現行法例，製造、使用或擁有虛假文書屬嚴重罪行，絕對不值得以身試法，心存僥倖，期望透過違法手段進入頂尖學府卻毀掉自己或家人的前程。

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港大經管學院本月20日回覆《香港01》表示，早前發現「極少數」入學申請個案涉及提交虛假文件，院方已即時採取行動並展開全面調查，發現坊間部份中介機構聲稱能提供「保錄取」服務，為申請人捏造入學申請相關文件的情況，但學院以調查進行為由未有透露涉交虛假學歷的具體數字。