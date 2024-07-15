教大教育課程畢業生薪酬創新高　PGDE畢業生平均起薪點逾3.6萬

香港教育大學今日（15日）公布最新的畢業生就業數據，96.5%就讀教育榮譽學士的受訪者，在畢業後三個月內成功獲聘或選擇繼續進修，就業的平均起薪點為港幣34,773元，較前一年上升近3.8%；修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生，亦有95.5%獲聘或繼續進修，就業平均起薪點為港幣36,834元，亦較前一年上升近4.5%，兩個起薪點皆為歷年新高。



香港教育大學今日（15日）公布最新的畢業生就業數據，修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生，亦有95.5%獲聘或繼續進修，就業平均起薪點為港幣36,834元，亦較前一年上升近4.5%。（資料圖片）

教大學生事務處於2023年9月至12月就畢業生就業情況進行調查，評估修讀全日制課程畢業生的就業情況，訪問共432名全日制教育榮譽學士課程畢業生，及134名學位教師教育文憑課程的應屆畢業生 ，合共566人，回應率爲89.1%。

教育榮譽學士、學位教師教育文憑課程畢業生起薪點創新高

教育學士畢業生平均起薪上升近3.8%創新高

當中，有96.5%就讀教育榮譽學士的受訪者，在畢業後三個月內成功獲聘或選擇繼續進修，就業的平均起薪點為港幣34,773元，較前一年的港幣33,516元上升近3.8%，起薪點為歷年新高。

而學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生，亦有95.5%獲聘或繼續進修，就業平均起薪點為港幣36,834元，亦較前一年的港幣35,259元上升近4.5%，起薪點同樣為歷年新高。

香港教育大學今日公布最新的畢業生就業數據。（教育大學提供）

教育相關學科課程畢業生平均起薪點為2.1萬

此外，是次就業調查亦訪問了293名就讀「教育相關學科課程」的畢業生，包括語文研究榮譽文學士、全球及環境研究榮譽社會科學學士、創意藝術與文化榮譽文學士、心理學榮譽社會科學學士及特殊教育榮譽文學士 。當中91.1%受訪畢業生成功獲聘或選擇繼續進修，就業平均起薪點為港幣21,109元。

教大學生事務長許景輝表示，是次調查的數據，顯示教大的畢業生深受教育界歡迎。（胡家欣攝）

教大學生事務長許景輝表示，是次調查的數據顯示教大的畢業生深受教育界歡迎。教大教務長曾寶強亦表示，5月公布的大學聯招改選結果，顯示教大的課程深受學生歡迎，其中「中國歷史教育榮譽學士課程」及「運動科學及教練榮譽理學士」競爭尤為激烈，分別每39人及35人爭一個學位。