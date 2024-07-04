網傳理大2023畢業生各科薪酬統計　人工最高讀邊科?最低薪月入16K

2024年大學聯招（JUPAS）即將放榜，不少應屆考生都要為此做好準備，而近日連登討論區流出一份疑為理工大學2023學年畢業生的薪酬數據，人工最高首7位均為醫療科，更令網民苦笑直言「而家出咗嚟做10年野，人工連人哋fresh grad都不如」。



連登截圖

近日有網民在連登討論區，以「理工大學FG薪酬2023流出」為題，流出一份疑為理工大學2023畢業生各科畢業的薪酬數據，從網上討論區流出的數據顯示，學院「Facuilty of health and social science」（醫療及社會科學院）的畢業生的平均薪酬最高，為$34,016元，而畢業生的平均薪酬最低的學院為「Facuilty of design」（設計學院），$17,166元。

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而用學科來比較的話，人工最高的首七位均為醫療科，其中最高為「Mental Health Nursing」（精神健康護理學），每月平均達39,678元，而第二位為「Radiography」（放射學），每月平均達37,930元，第三位則為「Optometry」（眼科視光學），每月平均達36,261元。而薪酬最低的科目首三位，分別為「Analytical Sciences for Testing and Certification」（檢測及認證分析科學）的16,338元、「Food Safety and Technology」（食品科技與食物安全）的16,536元，以及「Digital Fashion」（數碼時裝設計）的16,776元，與最高薪酬的醫療科相差超過一半。

至於薪酬升幅最多的科目高為「 Aviation Management and Logistics」（航空、航運及供應鏈管理），相比2022年的升幅超過20%，而「Enterprise Engineering with Management」（企業工程兼管理學）的則錄得最大薪酬跌幅，錄得負10.8%。而一直起薪點較低的Faulty of Business (商科)亦在今年首次突破20 k。

對於理工大學流出的薪酬資料，不少網民都認為薪酬比想像中高，「Poly三大之首」、「Poly三寶」、「Big4 FG都係得2萬」、「真係時代變，Mech Eng 都有兩萬三」、「專業會計師捱5年先追到mental nurse個起薪」、「呢啲數據真係要推比每一屆考生睇，唔想再有人揀錯科」，但同時亦有網民認為設計學院的薪酬太低，「但fashion design係大戶黎，成棟樓起俾佢地用」、「設計時裝萬6，譚仔姐姐仲高過佢地」、「香港唔需要咁多design」、「讀得art都係有錢仔女嚟架啦」。根據網上資料，譚仔姐姐（侍應）全職計月薪可達$17,500-20,000。