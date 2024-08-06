港大醫學院首取錄2名運動精英讀醫科　包括男拔壁球運動員李天行

JUPAS大學聯招周三（7日）放榜，香港大學李嘉誠醫學院周一（5日）公布今年合共取錄24名經 「學校推薦直接錄取計劃 」（SNDAS）的應屆DSE文憑試考生，同時有首次透過「港大頂尖運動員入學計劃 」（TADAS）特別取錄一名成績優異的運動精英，另也取錄拔萃男書院的港青壁球運動員李天行，他們將於本年9月入讀內外全科醫學士 （MBBS）課程。



劉澤星：期望港大醫科生如奧運健兒追求卓越

港大醫學院院長劉澤星日前與一眾獲直接取錄的新生聚會，分享即將開始的醫科學習歷程，以及醫學院的教學。他鼓勵學生堅定追求夢想，享受校園生活。

院方表示，今年透過相關計劃取錄的學生，既有年輕科學之星和傑出義工，亦有兩名精英運動員首次獲取錄。適逢巴黎奧運會，劉澤星表示，香港運動員展現永不言棄的「香港精神」，為運動員感到自豪，而培育一名優秀的醫生，就如運動員經過無間斷的刻苦訓練，培養出強大的心理質素，沉著應對每個挑戰。他期望港大的醫科生一如奧運健兒，在醫學道路上追求卓越。

壁球運動員李天行熱衷助人 對理科有興趣

院方透過「港大頂尖運動員入學計劃 」取錄壁球運動員李天行，他在小時候受家人影響而對壁球產生濃厚興趣，並在中四該年代表香港參加亞洲青少年壁球錦標賽，又於今年前往美國參加青少年錦標賽。他從小熱衷助人，同時對化學、生物等科目興趣濃厚，而醫學是兼顧助人和學習興趣的理想選擇，一舉兩得。

另一位來自皇仁書院、擁有多年公開演講和辯論比賽經驗的程煒皓，兩年前曾參與港大醫學院舉辦的「World of Medicine Conference」，自此對醫學產生濃厚興趣。院方指他曾考慮負笈海外，不過因港大醫學院的獨特學制，讓他有機會實現海外進修的心願，故毫不猶疑揚言在「增潤學年」期間，到海外著名大學攻讀醫學教育或研究相關課程。

民生書院的蔡卓欣則有一直積極參與和組織不同志願服務，屢獲優秀學生獎和志工獎，她計劃在「增潤學年」參與國際人道救援工作及義工服務，倡議公共衞生議題，在醫學以的領域獲得有意義的學習經驗和廣闊的視野。

去年透過計劃取錄22位學生

「學校推薦直接錄取計劃」由教育局推行，經由中學按學生的特殊才華及興趣推薦入學，港大醫學院去年首次循此途徑，收取22名文憑試學生入讀醫科課程；「港大頂尖運動員入學計劃」則為鼓勵取得傑出成就的精英運動員進行學業與運動雙軌發展而成立。