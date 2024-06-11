港大醫學院研「肝立方」仿製病患肝臟　助試藥篩選最佳治療方案

港大醫學院科研團隊早前成功研發「肝立方」，透過三維生物打印仿製病患肝臟，以快速評估各種傳統藥物和新興療法的功效和副作用，幫助醫生作出精準診療決策。



領導研究項目的港大醫學院臨床醫學學院外科學系講座教授萬鈞指出，現時社會缺乏肝癌及其他癌症相關的個人化藥物篩選平台及服務，「肝立方」有助加快和評估各種藥物對病人的反應及副作用。現時「肝立方」正進行臨床前研究、臨床效能研究及安全性評估，冀通過科學數據支持，加快推出產品至本港及海外市場，並期望相關發明技術可拓展至其他肝病及癌症。



肝癌是全球第六大常見癌症以及第三大癌症死因，據香港癌症資料統計中心的資料，每年肝癌新症數目約有1,800宗，其中逾八成確診時為晚期病例。如晚期病人未能以手術治療，則只可用化療藥物、靶向藥物及免疫藥物，惟同一種藥物在不同患者上的臨床療效各異。

現時肝癌病人可用藥物篩選方法選擇合適藥物，惟試藥為患者帶來巨大的經濟負擔，亦因此錯過最有效殺死腫瘤細胞的黃金時機，無法延長生存期和提高生存質量。有見及此，港大醫學院科研團隊早前就成功研發「肝立方」，透過三維生物打印仿製病患肝臟，有助快速評估各種傳統藥物和新興療法的功效和副作用，幫助醫生作出精準診療決策。

相關「肝立方」是一個透明的正方體，醫療人員會從肝癌患者的組織中提取肝細胞、腫瘤細胞、免疫細胞及基質蛋白，為每位病人度身訂製高度仿生化的體外肝癌模型「肝立方」，以精確模擬每個患者的腫瘤特徵，從而在實驗室環境中持續進行藥物測試及評估各項療法對患者腫瘤的治療效果。

港大醫學院發明全球首個「肝立方」，有助快速評估各種藥物和療法的功效和副作用。（港大醫學院提供）

現時市面上亦有一些傳統三維細胞培養和類器官等模型，團隊成員之一、港大醫學院臨牀醫學學院外科學系博士後研究員楊偉豪表示，由於「肝立方」同時具有正常組織、腫瘤組織、血管結構的體外模型，更能於體外還原病人腫瘤內的實際情況。他又指，「肝立方」的成本最低約為1至2萬元，而現時市面上用於藥物及療法篩選的類器官等模型售價約為6萬元，相信「肝立方」價格更低。

領導這個研究項目的港大醫學院臨床醫學學院外科學系講座教授萬鈞指出，現時社會缺乏肝癌及其他癌症相關的個人化藥物篩選平台及服務，「肝立方」有助加快和評估各種藥物對病人的反應及副作用，為病人提供獨特而精準的治療方案。她續指，此可令病人迅速用到對自己最有效的藥物，爭取寶貴的治療時機，亦大幅減少藥物的副作用。

她又透露，現時「肝立方」正進行臨床前研究、臨床效能研究及安全性評估，冀通過科學數據支持，加快推出產品至本港及海外市場，並期望相關發明技術可拓展至其他肝病及癌症。相關創新技術早前參展日內瓦國際發明展，並奪得「發明金獎」及「中國發明協會」特別大獎。