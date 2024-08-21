理大青少年研究指導計劃　發掘中學生科研興趣　取錄人數歷屆新高

為發掘中學生對科研的興趣，培育推動社會創新發展的人才，理工大學舉辦第四屆「青少年研究指導計劃」，讓高中生在理大學者的指導下參與研究項目。今年約有70位來自不同學院及學系的學者參與計劃，並取錄了180名來自58間本地及國際中學的學生，人數創歷屆新高。



約有70位來自不同學院及學系的學者參與理工大學第四屆「青少年研究指導計劃」，並取錄了180名來自58間本地及國際中學的學生，人數創歷屆新高。 （香港理工大學提供）

計劃今年開設30個專題研究項目，主題涵蓋多個不同學科領域，包括應用社會科學、設計、時裝及紡織、酒店及旅遊業、語言、護理學、康復治療科學，以及航空工程、生物醫學工程、建築工程等各類工程學。在理大學者指導下，學生於四個月內親身參與研究設計、採集數據、分析及報告等過程，從中掌握研究所需的知識和技巧。

在理大機械工程學系副教授朱嘉行博士（前排右）的指導下，來自保良局顏寶鈴書院及瑪利諾神父教會學校的學生進行了以「研製用於室內環境的自動駕駛機械人」為題的研究項目。（香港理工大學提供）

其中來自保良局顏寶鈴書院及瑪利諾神父教會學校的3名學生，在理大機械工程學系副教授朱嘉行博士的指導下，研究於室內環境的自動駕駛機械人。他們均認為經驗難得，不但學習到自動駕駛機械人的運作原理，包括電腦編程工作、光學雷達系統和感應器的應用，更涉獵到深奧的人工智能概念，啟發他們對工程學的興趣，希望日後可以在大學修讀相關學科。

來自聖保祿學校和香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的學生以「數碼時代的運動服飾設計」為主題進行研究，並由理大時裝及紡織學院教授易潔倫教授（後排左）和助理教授 （研究）史秋琼博士（後排右）擔任導師。（香港理工大學提供）

另外3位分別來自聖保祿學校和香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的學生則以「數碼時代的運動服飾設計」為題進行研究，並在理大時裝及紡織學院教授易潔倫教授和助理教授 （研究）史秋琼博士指導下，學習設計運動內衣。她們分享指最難得是參觀及了解到4D身體掃瞄儀器和動作捕捉系統，對科技如何影響時裝設計有更深刻體會。

來自港青基信書院和瑪利諾神父教會學校的學生在理大酒店及旅遊業管理學院副教授羅秀儀博士（左）的指導下，探討年長顧客對餐廳自助服務科技的取態和反應。（香港理工大學提供）

來自港青基信書院和瑪利諾神父教會學校的2位學生在理大酒店及旅遊業管理學院副教授羅秀儀博士的指導下，探討本地年長顧客對餐廳自助服務科技的取態和反應，他們均說從導師身上獲益良多，學習了多種研究方法和技巧，並實際參與了文獻回顧、深入訪談和數據分析等工作，希望研究能為業界提供參考，改善長者使用這些科技的體驗。

理大學生及國際事務副校長楊立偉教授指「青少年研究指導計劃」能激發到學生對研究的熱情，更期待他們將來成為理大的學生。（香港理工大學提供）

理大學生及國際事務副校長楊立偉教授表示，計劃能激發到學生對研究的熱情，去年有學員更有機會在國際學術會議上展示研究成果。他期待參加者將來能成為理大學生，甚至新一代研究人員，為未來推動具影響力的創新研究。