理大研發智能運動服　應用程式控制排汗速度　獲國際發明展金獎

理工大學研究團隊開發了一款主動排汗智能運動服「iActiveTM」，能有效加快衣服排汗速度、减輕衣服重量，降低運動期間因汗水累積而產生的黏腻感。該發明榮獲第49屆瑞士日內瓦「國際發明展」金獎。這件運動服的實驗室成本較普通的運動服貴50元，預計將來推出市場價格約800港元。



理大時裝及紡織學院副教授壽大華（中間）及其科研團隊介紹排汗智能運動服。（陳麗娟攝）

理大研究團隊表示，這款主動排汗智能運動服「iActiveTM」，採用了仿皮膚抗熱紡織面料，團隊從樹根傳輸水分系統以及人類皮膚出汗機制得到啟發。除了運動服，iActiveTM亦適用於長時間高強度體力勞動及户外工作人士的防護衣及工作服，例如醫護人員、建築工人、消防員和執法人員等，有效提升他們的工作表現。

理大時裝及紡織學院副教授壽大華講解iActiveTM原理技術。（陳麗娟）

團隊實驗結果顯示，iActiveTM的排汗速率是人體最大排汗速度的三倍，能確保良好透氣性；與傳統布料相比，它採用的紡織物料在吸收汗水並達到飽和狀態下，重量减輕60%及黏膩感下降50%。另外，用家可透過手機應用程式，自主控制運動服的排汗速度，實現個人化的智能汗液管理。

iActiveTM的排汗速率是人體最大排汗速度的三倍，能確保良好透氣性。（陳麗娟攝）

iActiveTM對應人體背部主要出汗位置，内置根狀汗液收集系統，採用低壓電控的仿皮膚抗熱紡織面料作為「人造汗腺」排汗器，主動且可控地將汗水排放到衣服底部的排汗器。排汗器體積細小，需用電池或充電使用，輸出電壓僅約5V至9V，十分安全，電源裝拆容易，方便用家以手洗或機洗方式反覆洗滌。

理大時裝及紡織學院副教授壽大華表示，2022年開始研究這項目，共獲香港政府230萬港元資助，這件運動服的實驗室成本較普通的運動服貴50元，預計將來推出市場價格約800港元。理大又指全球暖化帶來極端天氣和高温，期望透過自然界的抗熱和導液現象，研發多功能智能服裝和物料，推動製衣技術創新及可持續發展，應對全球的挑戰。