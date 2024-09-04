蔡若蓮﹕小班非救校策略　中小學收非本地生或減本地生選擇

適齡學童減少，小學縮班潮持續。教育局局長蔡若蓮接受恒生大學傳播學院《恒傳感言》訪問時表示，局方會繼續採取軟著陸的策略，讓學校循序漸進，以合併、搬遷或停辦的方式重整學校資源，明言目前每班人數下限已非常寬容，重申學校是為小朋友而存在，而非小朋友為學校而存在。



蔡若蓮﹕小班教學是教學策略非救校策略

蔡若蓮接受訪問時提到，學生人數減少無可避免，同時指出目前每班人數下限已非常寬容，強調小班教學是教學策略，而非救校策略：「為何我們需要有學校存在，是要去提供教育服務給小朋友，而不是小朋友為了學校而存在」。

對於有議員提議，希望開放中小學招收內地生以增加生源，蔡若蓮指，若全面開放收生，或會減少本地學生的選擇。(香港恒生大學傳播學院提供圖片)

與其再縮班 倒不如提高教學質素

她續指，學校的規模和人數直接影響教學質素以及學生的學習體驗，若學校人數太少未必是好事，教育局正採取軟著陸的策略，讓學校循序漸進，以合併、搬遷或停辦的方式重整學校資源。她說，「與其我們將資源分得很散，而效率或教學質素沒有提升的話，為什麼不集中一點，將資源用在提高教學質素，或用在我們的學生身上呢？」

中小學招收非本地生 或減本地生選擇

中小學面對縮班殺校危機，有議員建議教育局開放中小學招收內地生開闢生源。蔡若蓮稱，若要吸引非本地生來港就讀，學校質素是首要考慮，學校要先問自身條件是否具吸引力，否則家長學生只會爭相報讀，屆時或令本地學生選擇減少。

她強調，本港的基礎教育定位並非發展成產業，「我們要令每一間學校都有這種吸引力，不然的話，就算有學校有很多學位剩下，都未必吸引到家長，屆時若將中小學的學額開放給非本地學生，學生會去哪些學校，大家都心中有數。而這會否令本地同學的選擇又少了呢？所以我們要去平衡」。

大專非本地生名額 須與內地部門溝通

至於在專上學院方面，政府將八所資助大學本學年招收非本地生的學額，由原本20%倍增至40%，但自資院校的非本地生學額卻只有20%。蔡若蓮指，相關名額除了政府決定外，也要和內地相關教育部門溝通，整個考慮不是從錢的角度出發，而是從質素的角度：「學生出外讀書，家庭也是要付出的。我們都知道現在生育率很低，父母都會節衣縮食，儲錢給年輕人升學，所以我們在質素的保證，對年輕人、或者對他的整個家庭都要負責任。當我們去審視究竟哪些院校、課程，可收非本地學生的時候，我們都是抱持著以課程的質素為最優先的考慮，以確保學生的學習體驗，讓他們在香港得到的教育是最好的。」

蔡若蓮指愛國教育是採取「多重進路，互相配合」的方法，無論是在課程或者活動，均希望是全校參與。(香港恒生大學傳播學院提供圖片）

培養國民身份認同 老師責無旁貸港

教聯會調查顯示，有六成教師在推行愛國主義教育的時候，因人手不足而感到有壓力，呼籲教育局考慮增設專責職位負責愛國主義教育，以減低前線老師的壓力。蔡若蓮表示，愛國教育是採取「多重進路，互相配合」的方法，政府過去幾年增加了不少資源給學校，同學的國民身份認同，每一位老師都是責無旁貸，建議學校做好統籌規劃，不要讓老師覺得重重疊疊。

「不是說愛國主義教育是你的事，與我無關，我只是教地理，你是愛國主義教育主任，那些東西交給你了，你去搞吧。因為培養同學的國民身份認同，每一位老師都是責無旁貸，這是一個很重要的、價值觀的建立。」蔡若蓮解釋道