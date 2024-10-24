港打工仔去年加薪逾3%　連續兩年跑贏內地城市　移民潮令高管流失

香港近期屢見有店舖結業，是否反映經濟轉差？打工仔最關心莫過於薪酬加幅，浸會大學一項「2024粵港澳大灣區薪酬及福利調查」發現，本年度香港僱員平均薪酬加幅為3.5%，亦是過去30年，連續2年「跑羸」廣東省城市。本港大學畢業生以工程系學生錄得最高平均起薪點，達港幣21,974元，企業僱員流失率亦與去年相若，但移民已經連續4年成為高級行政人員的主要離職原因之一。



港仍願以高薪吸納人才 預測明年加薪4%

香港調查部分共有70,514位僱員參與，結果顯示由2023年7月至2024年6月，香港僱員平均薪酬加幅為3.5%，高於澳門2.7%及廣東省城市 2.3%。而有27.5%本港機構表示，預料明年加薪幅度介乎3.8%至4%之間。

此外，今年本港企業僱員的平均流失率介乎9.1%至23.8%，與去年相若。晉升、發展機會和薪酬因素，仍然是僱員離職的最主要原因。而本港移民潮因素，已連續第四年成為高級行政人員離職主因，反映移民對就業市場仍帶來負面影響。

大灣區疫後經濟復甦不似預期

浸大工商管理學院人力資源策略及發展研究中心主任黃旭教授則認為，香港僱員的薪酬加幅高於粤澳兩地，反映香港仍然是國際人才匯聚之地，即使面對經濟放緩，仍有較多企業願意以高薪吸納人才。

調查委員會主席暨香港人才管理協會副會長梁佳偉表示，調查自30年前開始以來，廣東省城市的薪酬加幅一直高於香港，但至上年度開始，香港薪酬加幅已是第二年高於廣東省城市，他認為最大原因是國內疫後經濟復甦不似預期，加上內房債務問題令經濟信心下滑。

調查發現香港僱員的薪酬加幅高於粤澳兩地，反映香港仍然是國際人才匯聚之地。（彭彥怡攝）

港大學生以工程資訊科技入職薪酬最高

此外，研究和發展、資訊科技及工程等行業，在粵、港、澳三地最吃香，有較高入職薪酬，其中香港應屆大學畢業生的平均入職月薪為港幣19,806元，較2019年平均累計上升近4成，至於粵澳大學畢業生的平均入職薪酬分別為人民幣5,704元及澳門幣15,474元，當中以研究和發展、資訊科技、工程等行業的職位錄得較高入職薪酬。

調查團隊認為三地互補是最理想的，不但可以利用自身優勢，亦運用到策略性安排善用人才。（彭彥怡攝）

港澳兩地就業較灣區理想 宜三地互補招攬人才

在香港與廣東省地區城市的人才競爭優勢比較，調查委員會主席暨香港人才管理協會副會長梁佳偉指，不可單靠薪酬趨勢分析，而是個別城市要清楚自己的角色及定位去吸納人才，若單純以經濟發展來看，三地互補是最理想的，不但可以利用自身的優勢，亦運用到策略性安排善用人才。

是次調查結果將納入浸大全新開發的「我的AI薪酬顧問」系統，透過演算法幫助企業根據過去50年來全球的科研，以及在大灣區進行調查收集的數據進行評估，爲每間參予調查的公司提供個性化建議，制定薪酬策略。