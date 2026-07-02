教師薪酬表2026｜中小學老師月薪$35,780起！晉升階級+人工一覽

2026/27年度公務員薪酬調整已於6月26日獲立法會財務委員會通過，公務員、廉政公署及合資格資助機構員工獲劃一加薪2%，追溯至2026年4月1日生效。隨著公務員加薪塵埃落定，資助學校教職員的薪酬調整亦同步落實。而老師這個職業人工待遇穩定得來又相當不錯，成為不少大學生有意投身的行業之一，2026年老師月薪$35,780起，《開罐》整合學歷、入職要求、薪酬、教育學系等資料，有興趣教書的你在入行或轉行之前，不妨先了解。



（《教束》劇照）

常見教師類別

教師分為常額、合約、公務員以及文憑教師4種：

【1】常額教師

長期聘用，屬於學校編制內（即教育局會每年撥款資助），入職首兩年為試用期，薪酬依照教育局規定的薪級表而定。資助學校老師如非合約制，通常都是這一類。雖然不屬於公務員，但只要通過試用期基本上等於「鐵飯碗」，學校要解僱的話，過程亦會比合約教師繁複。

【2】合約教師

合約制（通常一年一簽），薪酬不按薪級表「跳point」，由學校決定，亦有機會不獲續約。

【3】公務員教師

指在官立學校任教的老師，由於僱主是政府，這類教師與常額教師的分別是受《公務員條款》聘用，可享有公務員相同保障。

【4】文憑教師

指學歷只有教育文憑的小學老師。不過現時新入職老師，大學畢業可說是基本要求，所以這類教師已經開始變少。比起文憑教師，學位教師的人工亦會較高。

《反起跑線聯盟2》劇照

教師入職要求

【1】大學畢業

修讀5年制教育學士學位

其他學位畢業生可另外修讀教育文憑（PGDE）以符合要求

【2】部分科目教師可能需通過相應語文能力基準試

【3】成為檢定教員或准用教員

檢定教員：持教育學士學位，或其他學位/副學士/高級文憑再加教育文憑的香港永久性居民

准用教員：已完成高級文憑或副學士或更高學歷課程，但未有教育文憑的教師。被學校聘請後，該校校監會要向教育局申請求職人成為准用教員，教育局審批後會發出許可證。如准用教員轉到另一間學校任教，新學校需重新申請許可證。

【4】在《基本法及香港國安法》測試達及格成績

【5】通過《性罪行定罪紀錄查核》

《年少日記》劇照

教師薪酬

雖然香港的中小學，有私立、資助和官立學校等不同形式，但大部分學校都會參考教育局為資助及官立學校制定的教師薪酬制度。

小學教師薪酬2026

助理小學學位教師：月薪$35,780至$69,205（薪級點15至29級）

小學學位教師：月薪$72,430至$83,140（薪級點30至33級）

高級小學學位教師：月薪$83,975至$99,525（薪級點34至39級）

二級小學校長：月薪$103,810至$122,045（薪級點40至44級）

一級小學校長：月薪$117,805至$134,920（薪級點43至46級）

中學教師薪酬2026

學位教師：月薪$35,780至$83,140（薪級點15至33級）

高級學位教師：月薪$83,975至$99,525（薪級點34至39級）

首席學位教師（副校長）：月薪$95,120至$108,280（薪級點38至41級）

二級校長：月薪$103,810至$122,045（薪級點40至44級）

一級校長：月薪$130,255至$150,070（薪級點45至49級）

教師薪級表（教聯會）

香港大學（資料圖片）

香港中小學教育5年制學位一覽

香港大學：

文學士及教育學士 - 英文教育（JS6066）

文學士及教育學士 - 中文教育（JS6080）

理學士及教育學士 - 科學教育（JS6119）

香港中文大學：

文學士（英國語文研究）及教育學士（英國語文教育）（JS4343）

文學士（中國語文研究）及教育學士（中國語文教育）（JS4331）

教育學士（數學及數學教育）（JS4361）

教育學士（健康與體育運動科學）（JS4329）

香港教育大學：

英文教育 - 小學（JS8222）

中文教育（JS8105）

數學教育（JS8246）

常識教育（JS8234）

體育教育（JS8325）

企會財（BAFS）教育（JS8371）

地理教育（JS8428）

世界歷史教育（JS8381）

科技（ICT）教育（JS8361）

音樂教育（JS8801）

視覺藝術教育（JS8813）