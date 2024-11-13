港漂分享中大本科體驗　談適應香港生活、學廣東話、就業規劃

適逢香港特區政府早前將八間政府資助大學的超收非本地生限額由20%提升至40%，多間院校於新學年亦有錄取更多非本地生，其中包括內地生。《香港01》旗下「01教育」頻道早前特意邀請香港中文大學計量金融四年級生石恬語及入學及學生資助處處長王家徹教授接受訪問，幫助大家了解香港升學詳情。



石同學表示，到香港升學有很多超越想像（Beyond Imagination）事情發生，而且中大有來自世界各地的同學，符合她對多元文化的預期。她又說自己只需一個多月就適應香港生活，一度擔心學不懂廣東話，但來港後發現要學的話可以很快，現時已經可以廣東話處理生活上的對答。王家徹補充，中大會以「大包圍」（全方位）照顧非本地生，例如中大的學生事務處有專門組別負責照顧非本地生，如果學生遇上適應或壓力問題，可以提供專業的心理輔導。



中文大學計量金融四年級生石恬語（Elaine）認為中大學術實力強、有多名著名學者、校園文化國際多元，因此選擇高考後到香港中文大學升學。（盧勁揚攝）

三個原因選擇中大 直言來港升學眼界大開

石恬語選擇到中大升學有數個原因，包括覺得中大學術實力很強，還是高中生時已經知道中大的排名很高；其次是中大有不少知名學者，例如數學專家丘成桐及在初中課本上見過的前中大校長高錕；最後是喜歡多元文化，相信中大提供到理想的環境。

石同學小時候已經多次來港，直言升讀大學對內地高考生而言是大開眼界，「很多beyond imagination的東西」。在文化多元方面，她指校內同學來自不同國家、不同學歷背景，入學後會與他們一起生活；她亦加入投資研究學會，學會成員同樣來自世界各地。另外，她在香港於法國巴黎銀行做實習生時，同事大多來自法國；之前更到法國做交換生，「這些都是我之前想像不到的」。

入學前獲系主任諮詢選擇專業 花個多月時間適應香港生活

石同學說她來港升學時正值疫情，現在要到香港讀書會簡單很多，而且大學提供了來港升學的指南，只需要跟住流程「一步一步來就好了」，有問題亦可以直接提問。她說中大的老師們都很願意幫助學生，例如她最初收到3個學系的錄取通知，但不知道如何選擇而感到糾結，後來課程主任親自與她視像對話幫她選科，使她十分感謝。

一個人離鄉別井到外地生活從來都不容易，石同學亦指讀高中時「基本上什麼都不用管，學習就好」，升讀大學後要先學懂獨立生活照顧自己，整個過程大約一個半月就適應了，認為內地與香港在生活上的最大分別是使用不同網絡軟件、網站、支付工具。

石恬語同學現時居住在中大校內的宿舍，她說來到香港升讀中大之後，第一件要學懂的事就是照顧自己獨立生活。圖為石同學於中大校園內的生活照。（受訪者提供）

中大與學生建立多個接觸點 提供全方位照顧

王家徹指中大照顧及幫助非本地生的適應的策略是「大包圍」，與學生有多個接觸點，包括由學院提供學術資源；由學系與所有學生配對學業導師（Academic Advisor）以提供學術及就業建議；書院則會提供不同種類的非學術活動等。內地生更會由內地生聯會提供細緻而落地的照顧，例如聯會的師兄姐會接機接船接車，以至是與新生辦理電話卡等。

他坦言石同學只花個多月就適應香港生活算是比較快的例子。他亦提到，要幫助內地生適應香港及中大生活，最好的方法是共融。他明白學生習慣與「同聲同氣」的同學相處，不過亦希望來自各地的同學們的態度可以開放一點，嘗試認識來自不同地方的新朋友，本地學生可以嘗試盡地主之誼招待外地學生。

香港中文大學入學及學生資助處處長王家徹教授表示，幫助非本地學生適應香港生活的最好方法是共融，因此鼓勵學生把持較開放的態度，多結交來自不同地方的朋友。（盧勁揚攝）

廣東話要學可以很快 學習上要學懂問「Why」及「How」

石同學指不少同學來港前都擔心不懂得說廣東話會影響生活，而她來港後就參加了中大的廣東話課，又跟本地學生及實習同事學習廣東話，現時可以用廣東話作基本溝通，建議同學來港前可以看香港電視劇學習廣東話。她提到，廣東話只要肯學可以學得很快，「我個人覺得，來一個地方，講一個地方的話，是一種對這個地方的尊重」。

王家徹補充指，現時中文大學設有帶學分及不帶學分的廣東話課程，坦言課程供不應求，學校會想方法增加供應。他又提到，學生可以透過多結識本地朋友學習廣東話。

鼓勵非本地生讀書亦要感受香港 每月預算約5,000元生活費

遠赴外地升學，另一關鍵就是生活預算。石同學說她現時的生活費為每月4,000到5,000港元，住在中大宿舍，膳食主要在中大飯堂。王家徹認為該預算屬合理水平，值得參考，希望同學來港升學可以吃好一點，閒時能夠在香港遊玩及觀光，感受本地特色及文化。

不少外地生來港前都會關心住宿問題，現時中大宿費會因應書院而有輕微不同，大約為每年1.5萬港元。王教授指中大會為非本地生提供至少3年宿位，其中3間全宿書院（即善衡書院、晨興書院、敬文書院）會提供4年宿位，其他書院的學生於升讀四年級時就會根據所屬書院的宿位分配機制獲分配宿舍，例如學生有參加學生活動，獲分配宿舍的次序會較優先。如果學生未獲分配宿舍，或有意在校園外租屋，中大學生事務處及內地生聯會都會提供資訊及協助。他又提到中大現時有多棟宿舍正在動工，目的是確保非本地生的生活配套，惟要向所有非本地生保證提供全宿仍有壓力。

目標投身金融界 內地生進軍個別行業有優勢

中文大學計量金融四年級生石恬語計劃畢業後留港工作投身金融界。（盧勁揚攝）

石同學現在就讀四年級，未來畢業後計劃留港工作並投身金融界，主因是從學習及實習兩方法都累積了不少經驗，特別是參加實習工作時有機會到交易大堂觀察，感受深刻。另外，學會的師兄姐有給予就業方面的意見，而學系的老師們不時都會邀請同學們一起吃午飯，期間老師都會就未來發展分享資訊。

由提供就業資訊到教寫履歷 內地生進軍某些行業有優勢

王家徹就指，現時中大八間學院均有為本科生提供就業服務，例如提供不同資訊，而學生就業中心更會提供工作坊教授學生撰寫履歷表及求職信，以至是提供面試訓練。他又提到，內地生畢業後如果有意留港工作，部份行業或有優勢。現時不少國內企業都有來港上市，一些在港的跨國資金亦有意進軍內地市場，內地生本身已經熟悉內地語言及文化，因此會較有優勢。不過，他強調並非要求內地生一定要到該些有優勢的行業工作，建議內地生來港後應先花時間尋找自己的興趣，而非只考慮個別行業較易找到工作或有優勢，亦可以放慢腳步，不需要太早開始尋找工作，例如他曾經有學生於開學首個月已經向他諮詢實習工作。