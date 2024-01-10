赴港升學｜整合香港讀大學申請條件及程序　附入學要求及英語條件

政府資助專上院校的非本地學生限額由2024/25學年起，將會由現時的20%增加至40%，內地學生將有更多機會入讀多間香港的大學。「01教育」於下文為各位來自內地學生及家長搜羅所有相關資訊，包括申請條件、入學要求、提交表格程序等。



申請條件及院校錄取學生方法

如學校參與高考統招，會按申請者的高考分數擇優錄取；如學校屬獨立收生，具體錄取條件視乎不同院校而定，一般會按申請者的以下因素擇優錄取：

— 當年國家統一高考成績

— 面試表現（如設有面試）

— 英語成績

— 其他範疇表現

香港8間獲政府資助的大學之中，中文大學及城市大學以全國普通高校統一招生計劃（統招）錄取學生；香港大學、科技大學、理工大學、浸會大學、嶺南大學及教育大學則獨立收生。

香港大學 - 內地本科生入學計劃（獨立招生）

香港大學於收生時會考慮學生的高考成績、英語成績、面試表現、綜合學術及非學術素質，然後擇優取錄。申請者需填妥網上申請表及繳交港幣$450申請費，於公布高考成績後上載成績結果至申請系統。香港大學將於2024年6月下旬至7月7日間於申請系統發放取錄通知，申請者如接受取錄將不再參加內地高考招生取錄程序。

申請日期：即日起至2024年6月28日

申請網站：香港大學內地本科生入學計劃網上申請表

中文大學 - 全國普通高校統一招生計劃（統招）

中文大學參與內地高校統一招生，並獲國家教育部列入提前批次錄取，高考生只需通過提前批次填報志願即可。中文大學不設面試，只以高考成績分數（不含加分）擇優錄取。

申請日期：填報志願日期需向所屬省市招辦查詢

相關網站：中文大學本科招生（內地高考）

科技大學 - 內地高考生入學申請程序（獨立招生）

有意入讀科技大學的學生需要於截止日期前在網上申請系統提交入學申請。科技大學會於公布高考成績後參考當年國家統一高考各省市的一本線及內地重點大學分數試，訂定各學院的面試分數試要求。申請者的高考成績分數達標即獲邀參加面試，該面試會以全英語進行，主要考核學生的邏輯思維及溝通技巧等，通過面試即可獲得取錄。另外，如學生的高考外語語種並非英語，則需要提交其他達標英語成績（如IELTS達6分、TOEFL iBT達80分或TOEFL ITP達60分）。

申請日期：即日起至2024年6月11日

申請網站：科技大學內地高考入學

理工大學（獨立招生）

申請者可以於理工大學招生網頁「Study@PolyU」申請入學，並繳交港幣$450申請費。理工大學要求學生有優異的高考成績，當中包括良好英語成績；學生如於非學術領域有卓越成就可以透過「德藝計劃」獲得優先面試選拔資格，以及入學政策優待。個別專業會要求申請者提供作品集或參加面試。

申請日期：即日起至2024年6月13日

申請網站：Study@PolyU

浸會大學 - 內地招生計劃（獨立招生）

申請者可於網上申請系統提交入學申請及繳交港幣$450申請費。浸會大學要求申請者的高考成績必需高於所屬省市區一本線，英語分數達110分（個別專業為120分），部份專業只招收理科生或/及設有入學面試。另外，各專業的面試分數線或因實際申請情況上調。

申請日期：有待更新

申請網站：浸會大學內地招生計劃網站

城市大學 - 全國普通高校統一招生計劃（統招）

城市大學參與內地高校統一招生，並獲國家教育部列入提前批次錄取，高考生只需通過提前批次填報志願即可。參考2023/24學年入學的資料，學生的高考成績必須達到一本線，而且英語成績須達到120分，部份專業的英語成績要求會更高。除獸醫學外，其他專業不設面試。

申請日期：按照各省級招生考試機構公布的志願填報辦法報考

申請網站：城市大學內地本科招生網

嶺南大學（獨立招生）

申請者可於網上申請系統提交入學申請及繳交港幣$150申請費。嶺南大學會以申請者的高考成績、英語水平、面試表現（如有）及綜合素質作整體考慮，然後擇優取錄。

申請日期：即日起至1月28日（早輪申請截止）／至2024年6月10日（正式截止）

申請網站：嶺南大學內地生入學網站

教育大學（獨立招生）

申請者可於網上申請系統依指示提交入學申請及繳交港幣$300申請費。參考2023/24學年的入學資料，教育大學要求申請者的高考成績必須高於所屬省市的一本線、英語分數達120分，部分專業為110分。

申請日期：有待更新

申請網站：教育大學內地高考生入學網站

提交表格程序及入學流程

如學校屬高考統招，學生不需要另外提交申請，只需於高考成績公布後，透過提前批次報讀志願即可。另外，學生可以同時填報其他志願，以獲得其他內地高校考慮及錄取。

如學校屬獨立收生，申請者如接受取錄將不再參加內地高考招生取錄程序，提交表格程序及入學流程大約如下：

2023年9月起：各院校陸續開放入學申請

2024年6月中至下旬：申請截止

2024年6月下旬：1) 上傳高考成績、2) 入學面試（如有）

2024年6月下旬至7月7日：發放錄取結果

以上重要日期只作參考，申請者應查閱各院校的收生時間表，當中會包括申請獎學金、早輪申請的截止時間。另外，國家教育部與教育局協議，香港院校在內地自主招生的工作必須與於7月7日或之前完成，學生獲香港院校取錄後將不可獲得內地高校取錄或參加內地高考統招。