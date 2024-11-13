中大入學處長講解內地生入學　收生分數線曝光、助學金支援清貧生

適逢香港特區政府早前將八間政府資助大學的超收非本地生限額由20%提升至40%，多間院校於新學年亦有錄取更多非本地生，其中包括內地高考生。《香港01》旗下「01教育」頻道早前特意邀請香港中文大學入學及學生資助處處長王家徹接受訪問，分享申請內地高考生申請2025/26學年入讀中大的資訊。



現時中大透過內地統招取錄內地高考生，王家徹表示，中大於24/25學年提升錄取內地高考生的限額由原本的300個提升至406個，最後擴招至413個，五大生源依次序為廣東省（29人）、北京市（23人）、江蘇省（24人）、浙江省（19人）及山東省（19人），25/26學年將維持招收406名內地高考生。



中大錄取的內地高考生人數大幅增加，但24/25學年的收生分數線亦創5年來的新高，31個省市及自治區的平均收生分數比一本或本科線高199分。王家徹又稱，中大設有一系列獎學金予內地高考生，如果學生獲錄取後有經濟困難亦可申請助學金，不會有學生因經濟問題而未能入學。



香港中文大學於24/25學年錄取了413名內地高考生，比原有名額的406名稍多。雖然中大錄取的內地高考生人數大升三分一，但同一個學年內收生分數仍然創新高達一本線加199分。（資料圖片）

收生分數創新高反映中大受歡迎 堅持於31個省市自治區招生

中大於24/25學年錄取的內地高考生人數和收生分數同時上升，王家徹認為與香港院校在內地認受性愈來愈好有關。特別是中大與內地關係較密切，又有不少學生願意分享在中大讀書的經歷，使內地家長及學生對到中大升學有更大信心。他表示中大會繼續觀察內地高考生對中大學位的需求，強調未來會按實際需求靈活調整名額。

王家徹特別提到，中大內地收生廿多年，一直堅持在全國31個省市自治區招生，遠至黑龍江伊春市、内蒙古鄂爾多斯市、新彊庫車市都有學生入讀中大，生源並非集中在北上廣深等大城市。

他解釋，中大希望為不同階層、背景的學生提供機會，讓條件較為困難的農村學生都有機會來到香港中大讀書，即使全國招生會增加工作量，中大仍會維持做法。

設獎、助學金 強調學生不會因經濟問題無法入學

中大將於25/26學年上調非本地生學費至每年17.8萬港元，王家徹解釋該校非本地生學費已經有7年未有調整，加學費只為應付通脹，希望家長和學生體諒。他又指，內地高考生的獎學金以學費為基準，所以獎學金亦會相應增加，學生會依成績獲得「全額獎學金」、「全免學費獎學金」或「本科入學獎學金」，如果學生未有獲得獎學金但有經濟困難亦可申請助學金，強調不會有學生因為經濟問題而不能入讀中大。

中文大學入學及學生資助處處長王家徹教授強調，不會有學生因為經濟問題而不能入讀中文大學。（盧勁揚攝）

參考中大網站資料，「全額獎學金」金額等同4年本科學費加每年4.5萬港元的生活津貼，會給予各省市自治區名列第1至10名的高考生；「全免學費獎學金」金額等同4年本科學費，會給予各省市自治區名列首50名的高考生；「本科入學獎學金」金額等同4年本科的一半學費加1萬港元的生活津貼，以上名次以高考實際分數為準。王家徹坦言，現時獎學金名額並不足夠，希望未來可以增加獎學金名額。

新學年開辦3個新課程 注意入學先選大類再選專業

王家徹又提到中大於25/26學年將開辦3個新課程，包括教育學院旗下與北京體育大學合辦的「人體運動科學與健康研究」雙學位課程、工學院旗下的「材料科學與工程學」課程、文學院旗下的「公共人文學」課程。他指，內地同學可能會對「人體運動科學與健康研究」較感興趣，因為該課程的學生將於中大及北體大各修讀兩年，畢業時會獲得兩所院校頒發學位。

最後，王教授提醒有意入讀中大的內地高考生注意，他們入讀中大時，會先選擇文、理、商、工四大類，之後再選擇各大類旗下的專業，但學校不能保證同學一定可以入讀心儀的專業，某些專業會設有入學條件及面試。