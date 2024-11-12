科大推亞洲首個家族辦公室碩士課程　邀本地家族掌舵人作嘉賓分享

科技大學商學院將於2025/26學年推出兩個新碩士課程，包括全亞洲首個「家族辦公室及家族企業理學碩士」，以及「信息及網絡安全管理理學碩士」。兩課程分別於本月中及明年2月開始招生，首屆收生人數分別為40及50人，全日制課程全期學費分別為45萬元及40萬元。



家族辦公室碩士課程設三大範疇 涵蓋家族信託、承傳規劃等內容

科大工商管理學院署理院長許佳龍表示，家族辦公室碩士屬跨學科課程，由「保持家族財富」、「家族和諧」以及「家族價值觀」3個核心範疇組成，涵蓋設立家族信託基金、承傳規劃、跨代創業等內容 。

許佳龍稱，課程更會邀請部份本地家族掌舵人以嘉賓身份，向學生分享管理家族辦公室面對的難題及實際營運經驗，而部份選修科亦會與不同企業合作，引入實習機會。學生畢業後，可任職家族辦公室管理人、財務顧問、財富規劃師和商業顧問等。

科大工商管理學院署理院長許佳龍表示，隨著2個新課程推出，科大理學碩士課數目將增至12個。（金敏琍攝）

家族辦公室碩士料吸引東南亞、日本學生報讀

許佳龍表示，學院旗下的亞洲家族企業與家族辦公室研究中心，擁有逾10年研究及教學經驗，具備大量商業案例，而且課程屬亞洲首創，預料除本地生外，還能吸引東南亞、日本等地海外學生報讀。

另一個新課程「信息及網絡安全管理理學碩士」，是全港首個由大學商學院開辦的信息及網絡安全管理碩士課程。許佳龍表示，課程著重培養學生管理思維，除了科技硬件知識外，還涵蓋風險管理、犯罪心理學、私隱管理、法規和監管要求等範疇。畢業生可銜接市場專業認證，例如考取國際資訊安全經理人認證（CISM）和資訊系統安全專家認證（CISSP）。

科大工商管理學院助理院長（行政）理學碩士課程主任曾志安表示，兩個新課程總學分均為30學分，設全日制及兼讀制模式。此外，兩個課程部分課堂將安排在科大全新「理學碩士課程教學中心」授課，教學中心位於觀塘商廈今年9月正式投入運作。

商學院碩士曾年揭過百造假入學申請 同一槍手代不同學生面試

早前《香港01》記者踢爆本港有留學中介公司，聲稱提供造假學歷服務以報讀本港頂尖大學，仲介費索價高達過百萬元。許佳龍表示，科大商學院近年在每一學年收回逾萬份碩士申請表，當中發現數十至過百份申請造假，全部在申請前期已被揭發，故從沒取錄「造假」學生。

他形容造假形式五花八門，由提供學歷、請人代為出席面試都有，「曾出現同一個人分別假冒不同申請人來面試兩次，一次戴眼鏡、一次冇戴；一次臉上加粒癦、一次冇癦。」許補充，科大學歷審核機制嚴謹，學校系統會先檢視申請人提交的文件，而且只接受由申請人畢業院校或官方機構提供的學歷證明，經篩選後再安排申請人面試，防止申請學生冒混過關。