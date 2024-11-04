科大成立顧問小組籌建第三間醫學院　梁智鴻當主席、何大一為成員

特首李家超於最新一份《施政報告》中提出，於北部都會區牛潭尾預留土地，支持本地大學籌建第三所醫學院，以增加醫生數量。科技大學今（4日）宣佈成立校董會顧問小組，由梁智鴻醫生擔任主席，成員包括諾貝爾化學獎得獎者及發明「雞尾酒療法」的何大一，提供相關專業意見。



顧問團匯聚頂尖 包括諾貝爾得主及何大一

顧問小組成員來自全球各地，包括推動微創手術、手術機械人和影像導向手術等技術的前英國衛生部長、倫敦帝國學院保羅哈姆林外科講座教授Ara DARZI、發明「雞尾酒療法」的哥倫比亞大學醫學教授何大一、2006年諾貝爾化學獎得主史丹福大學教授 Roger KORNBERG ；以及新加坡眼科醫生兼臨床科學家黃天蔭。

科大指大學於年初已表示有意籌建第三間醫學院，今次成立校董會顧問小組，將會提供專業知識和意見，尋求發展方向，以應對人口老化所帶來的醫生人手短缺的挑戰。

梁智鴻曾助建港大深圳醫院

擔任校董會顧問小組主席的梁智鴻，有近 60 年的泌尿科專科醫生經驗，曾擔任多項公職，包括醫學界功能界別立法會議員、醫院管理局主席及行政會議非官方成員。此外，梁醫生擔任港大校董會主席期間，亦曾協助建立港大深圳醫院。

科大校董會主席沈向洋歡迎梁醫生加入，科大校長葉玉如則期待更多醫學人才加入團隊。梁智鴻亦表示十分期待與一眾成員合作，建立一所能應對未來醫療體系需求的醫學院，培育能迎接未來挑戰的醫生。