科大入學處長講解內地收生　收生名額、收生分數線、面試攻略曝光

政府將八間政府資助大學的非本地生限額由20%提升至40%，多間院校於新學年亦有錄取更多非本地生，其中包括內地學生。《香港01》旗下「01教育」頻道早前特意邀請香港科技大學本科招生及入學事務處處長劉夢琳接受訪問，分享內地學生申請2025/26學年入讀科大的資訊。



科大沒有參加內地高考統招，採用自行收生。劉夢琳透露下學年（2025/26）計劃招收約700名非本地生，其中約250名為高考生。她說科大取錄的高考生分數線要求頗高，雖然具體情況會視不同學院及專業而定，但以廣東省為例，不分文理科的取錄分數線為最少為630分，部份專業的取錄分數會更高，大部份學生均屬省市或自治區內的首1%學生。她認為內地高考人數眾多，而科大於下學年只是增收數十名學生，不會對取錄分數線有明顯影響。



報名程序方面，劉夢琳強調科大沒有與任何中介合作以接收學生報名申請，學生直接在科大官方報名系統上報名即可，系統會向學生直接發出報名消息。另外，科大入學面試以全英語進行，她建議學生平常多與別人練習英語說話，對入學面試有幫助。



科技大學預計將於下學年（2025/26）招收約700名非本地生，料其中約250名為高考生。（資料圖片）

2024/25學年錄取逾600名非本地生 內地生最多來自廣東佔逾兩成

科大於本學年（2024/25）收到逾1.5萬個非本地生入學申請，取錄其中逾600人，與原定目標相若；非本地生之中約有一半來自內地，當中有約250人以高考成績入學，比原定目標的220人多。劉夢琳解釋，由於報名的內地高考生成績優異，所以最終收生人數高於預期，又稱歡迎持有高考成績或國際試成績的學生報讀科大。

科大取錄的內地生來自28個省、市及自治區，其中廣東省最多佔內地生總數超過兩成，其次為北京市及湖南省。劉夢琳指科大會繼續循序漸進錄取更多非本地生，直至達到40%的收生上限，而現時科大的非本地生人數已經超過30%，25/26學年將接近35%。她又提到科大以多元文化為目標，現時本科生來自70多個國家或地區，整體而言內地生人數佔非本地生人數約一半。

被問到科大哪些專業或科目最受內地生歡迎時，劉夢琳舉例國際科研、生物科技、量化金融、及計算機科學等，另外工學院及商學院的大類收生亦相當熱門。她提醒學生，科大工學院於新學年（2025/26）將設雙軌收生，即學生可以選擇先入讀工學院，之後再選擇學系及主修，或是直接選擇入讀個別學系及主修。

呼籲關注科大官方社交媒體 報名毋需透過中介

科大為響應政府提出打造「留學香港」品牌，劉夢琳說科大將會前往內地多個城市，同時建議有意入讀科大的學生，關注科大的社交媒體獲取最新資訊。

就報名過程，劉夢琳強調學生毋需透過他人向科大提交申請，報名過程直接，學生有能力自行完成。科大將根據報名系統收到的資料處理申請，如果學生需要更新資料，亦可以透過系統提交。

她指內地有中介假稱與科大合作，可助提升入學機會作招徠吸引學生付費，但最後學生未必獲得入學上的幫助，變相使學生蒙受損失。她另外強調，科大會根據學生於報名系統上填寫的聯絡資料聯繫學生，例如發放高考成績之後，科大將有專責團隊以電話、短訊、電郵等形式聯絡學生，確認學生收到面試通知。

科技大學本科招生及入學事務處處長劉夢琳表示，學生如有意報名入讀科大，可以直接在科大官方網站上報名，毋需透過中介。（盧勁揚攝）

全英語進行小組形式面試 多看新聞練習口語有幫助

劉夢琳指，只要學生滿足成績要求，例如高考分數線達標，即可獲邀請參加入學面試，該面試由科大教授主持，以小組形式進行，全程使用英語。她指面試必定會有自我介紹環節，但不同教授可能會以不同形式進行，提醒有意報讀學生切勿勉強使用已經背誦好的台詞，又建議學生多留意不同議題，例如人工智能的應用及利與弊。

她又提到面試期間聆聽比發言重要，因為只有聆聽別人發言，才能避免自己重覆別人的發言，或是附和別人不準確的論點，以及推進討論。她建議學生於面試前多留意與該學科相關的話題，因期望學生需要向教授展示自己對該學科領域的興趣。

不少學生都對全英語面試感到擔心，劉夢琳說獲邀進行面試的學生均具一定的英文水平，特別是讀寫方面都沒有問題，只是平常較少機會說英語會感到不習慣。她建議學生平時多使用英語與別人溝通及討論，有助提升面試表現。

將增加非本地生學費 強調將用於學生身上

科大於下學年（25/26學年）將增加非本地生學費至每學年18.5萬港元，學生直至畢業都將繳交同一水平學費。劉夢琳解釋現時科大收取的學費遠低於成本，增加學費有助維持教學質素，強調所收學費都會花在學生身上。

她指科大約三分一內地生會根據成績自動獲得入學獎學金，學生如果在音樂、藝術、體育、社會服務等非學術範疇有傑出表現，可以申請多元發展入學獎學金。除此之外，學生成功入讀科大後，亦有多項獎學金可以申請。

另外，如果學生有意於課餘時間找方法幫補生活費，可以考慮在校內或校外尋找兼職或實習工作，而且科大是全港唯一設有冬假的大學，學生可以於冬假及暑假期間擔任全職實習工作。她強調科大學生廣受僱主歡迎，相信學生不難找到兼職或實習工作。