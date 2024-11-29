港漂分享入讀科大體驗　讚學習氣氛濃厚、職場發展機會多

政府早前將八間政府資助大學的超收非本地生限額由20%提升至40%，多間院校於新學年亦有錄取更多非本地生，其中包括內地生。《香港01》旗下「01教育」頻道早前特意邀請於香港科技大學經濟及金融學三年級生嚴習之同學接受訪問，幫助大家了解香港升學詳情。



嚴同學選擇由四川省來港升學主因是認為香港有更多與金融業相關的機會及資源，選擇科大則是因為喜歡該校學習氣氛濃厚。她指自己一度未能跟上學習進度，但科大教職員給予了不少幫助，成功解決學習困難。她指科大入學面試設有時事討論環節，並以全英語進行，同學們可以多留意時事新聞，並培養英語會話能力，以提升通過面試的機會。她又說自己沒有在香港受到歧視，現在已經可以用廣東話進行基本溝通，計劃畢業後留港工作從事金融行業。



科技大學本科招生及入學事務處處長劉夢琳（左）及經濟及金融學三年級生嚴習之同學（右）。嚴同學於訪問時提到，認為香港可以提供更多與金融業相關的機會，因此選擇到香港升學。（盧勁揚攝）

先後擔任5份實習工作 科大就業中心提供大量支援

嚴習之同學指，自己一直對金融業感到興趣，如果以高考成績申請大學，較大可能前往北京或上海，對比之下認為香港可以接觸到更多金融企業、獲得更多實習機會、畢業後更容易就業。選擇科大之前，她曾經向學姐打聽，得知科大學習氛圍浪厚，入讀後亦發現同學們非常勤奮，每逢考試季節都會見到同學們在圖書館專心溫書，要找教授們討論學術問題亦非常簡單及自由，只需要預約就可以。

就讀三年級的嚴同學至今完成5份實習工作，當中包括滙豐銀行等大型企業。她指自己入讀科大前並沒有強烈意願要找工作，而且不少內地學生及家長都會期望碩士或博士畢業之後才投入社會工作，但她嘗試擔任研究工作後，發現自己未必適合繼續升學，於是把重心轉換到工作之上，直言「這個的話，對於內地來港的學生來說，也是一個非常寶貴的經歷」。

她續指，自己有積極主動地尋找機會，5份實習工作「在商學院裏面也算是一個Average（平均數）吧」，而科大就業中心提供不同幫助，例如教授撰寫履歷及面試技巧，又可以透過商學院聚餐從教授或校友方面取得資訊，找到開放申請的實習職位及學習如何提升申請成功率等。

科技大學經濟及金融學三年級生嚴習之同學先後擔任5份實習工作，認為科大的就業中心提供了不少協助。（盧勁揚攝）

曾跟不上商科知識 英文程度不成問題

由於嚴同學在內地就讀高中時沒有學過商科知識，對於入讀科大後要學習會計感到困難，「就是完全不懂，也不會做那些報表什麼的，就特別特別崩潰」。後來跟教授說明情況，教授就分享了學習方法，教學助理亦十分耐心地向她講解，「我覺得這方面可以看出我們的教職員非常的Supportive（給予幫助）」。她又提到，升讀二年級後之後在學業上已經沒有太大困難，特別是她的主修科在選課上有很多選擇，可以揚長避短，不用學習不感興趣的東西。

部分由內地來港學生可能會擔心跟不上全英語教學，嚴同學亦曾有類似憂慮。她說自己在內地就讀傳統高中，不過入讀科大後有必修的英文課，內容包括溝通傳意及論文寫作，「只要你上了這門課，那我覺得用英文去跟同學教授交流都不會是大問題」，又提到由於校園文化多元，所以大家都很包容。

嚴習之同學曾赴英國參加劍橋大學舉辦與商業相關的活動。（科技大學提供）

以校長推薦計劃入學 面試前多關注時事、培養英文說話能力

嚴同學入學時獲得高中校長推薦，透過校長推薦計劃入讀科大，她於入讀科大前一年的11月提交報名資料，除了學業成績之外，亦包括國家級游泳運動員及參加義工活動的證明，於翌年1月參加入學面試。科技大學補充指，通過校長推薦可以提前於1月底面試及提前拿到不同程度的降分錄取（有條件錄取），只要學生對入讀科大有極濃厚興趣、是應屆參加高考的高中畢業生、校內成績在報名當年屬全年級前20%以內，即可參加校長推薦。

她說入學面試以小組形式進行，有3至4位學生參加，由1位教授及1位職員主持。面試先由學生輪流自我介紹，然後分享為什麼想入讀科大、為什麼報讀該專業、對大學生活的期望、及覺得自己為什麼適合來香港讀書等，最後教授提出了兩個時事問題，讓他們發表看法，例如她當時被問到的就是對內地政府雙減政策的看法，以及政策對學生及學校的影響。

如要準備面試，她建議多關注時事新聞，「我覺得教授應該不會太為難同學，不會問很刁鑽的問題」。她亦建議培養自己的英語說話能力，「確保自己在聽懂教授的問題，同時能夠清晰地表達自己的想法」，「只要你能夠對這個事情有自己的看法，然後你能用英語把它很好的表達出來就沒有問題」，又建議「你要向科大或面試官表現出你對這個行業的興趣，然後你為這個方向努力真正的做出了什麼樣的努力，Showcase your interset（展示到你的興趣）」。

嚴習之同學（右）建議同學多留意時事新聞及增強英語說話能力，以提升通過科大入學面試的機會。（盧勁揚攝）

來港過程容易 在港生活不覺受歧視

嚴同學來港入學時正值疫情，抵達香港後需要隔離，相信現在新生來港會方便得多，當時除了批出簽證的時間較長之外，整個過程都沒有遇上太大困難。她說科大會為新生提供來港資訊，只需要按指示逐步進行即可，另外科大社交平台如微信公眾號及小紅書及由內地生組成的聯誼會都會提供各種資訊及教學，包括申請簽證方法、申請宿舍方法、辦理電話卡方法等，說同學們不用擔心從內地來港的過程。

廣東話方面，她說有些同學可能會擔心「不懂廣東話來到香港就生存不了」，自己亦曾有同樣想法，但她認為科大的教師及同學都懂得英語為主，所以交流上不會有大問題，「我當時會想，會不會我不會說廣東話，然後就會有歧視什麼之類，但是其實真的沒有，大家都非常友好」，而且現實上很少地方必須用到廣東話，例如舊式街市。嚴同學透過跟本地同學及實習同事學習廣東話，現在已經可以用廣東話完成日常生活對答，亦已經習慣香港生活，「確實挺喜歡香港的文化」，特別喜歡行山。

曾在香港租住私樓 住學校宿舍每月預算5,000元

科大現時會為非本地生保證入學首兩年的校內住宿，之後要根據機制分配宿舍。嚴同學是學校游泳隊成員，更有擔任學校宣傳大使，有助提升獲分配宿舍的機會。她提到自己曾於實習時在中環一帶租住單位，坦言「對比宿舍確實是比較貴」，但「房源還挺多的」，如果只是在學校上課就會傾向住宿舍，較節約的生活費預算約為每個月5,000元。