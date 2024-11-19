教大2024屆畢業禮　委任精英運動員友好大學大使推廣體育項目發展

香港教育大學自上周六（16日）起一連三個週末為2024屆畢業生舉行畢業典禮，並委任畢業生港隊乒乓健將李皓晴和港隊單車隊代表梁寶儀為「精英運動員友好大學」大使，以推廣體育項目發展。



教大委任畢業生李皓晴（左）及梁寶儀（右）為「精英運動員友好大學」大使。（教大提供圖片）

港隊乒乓健將李皓晴曾經四次參與奧運會，並在2021年舉行的東京奧運乒乓球女子團體決賽中奪得銅牌，實現本港女子乒乓球隊奧運獎牌史上零的突破。梁寶儀則是本港單車隊代表，曾於第19屆杭州亞運會單車（團體追逐賽）中獲得銅牌。連同李皓晴和梁寶儀，今年共有15名精英運動員於教大畢業，而立法會議員鄭泳舜亦是運動教練及管理社會科學的碩士畢業生。

李皓晴表示，教大提供的學習平台提供彈性，讓身為全職運動員的她可以兼顧學習及比賽，並獲得很多學習支援，擁有一段愉快的學習經歷。梁寶儀則說，教大的課程內容非常豐富，鼓勵學生培養解決問題的能力，當中透過理論學習和親身實踐，不僅為她作為運動員的職業發展奠定了基礎，還培養了她對健康和教育的終身熱情。

立法會議員鄭泳舜亦是運動教練及管理社會科學的碩士畢業生。（教大提供圖片）

校長李子建表示，現今科技發展迅速，社會瞬息萬變，唯有持續進修和終身學習可以幫助大家與時俱進和適應新的挑戰。他衷心祝願各位同學在畢業後能繼續以自強不息和永不言棄的精神，在各自的領域中發揮所長，貢獻社會。