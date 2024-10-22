教大獲QS評為5星級院校　教學及研究等範疇獲國際肯定

香港教育大學（教大）周二（22日）公布，在國際高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）最新公布的QS之星大學評級系統中，教大獲評為「5星院校」及獲頒「5星證書」，顯示教大在教學、科研及設施等方面獲得國際認可。



QS之星是全球數百家院校自願參與的大學評級系統，參與的院校會在多個類別接受評估。是次公布的結果中，教大在7個不同範疇，包括教學、研究、設施設備、學科排名、就業能力、社會影響力、全球協作力，以及整體評分方面均獲得「5星」評級，結果展示教大具備多方面優勢。

教育大學校長李子建表示，教大將繼續在學術、研究及人才培養方面追求卓越。（黃浩謙攝/資料圖片）

校長李子建：繼續追求卓越

教大校長李子建教授表示，感謝一眾學者、教職員、學生、校友和支持者為教大所作的貢獻。教大將繼續在學術、研究及人才培養方面追求卓越，為國家及社會提供優質的教育和人才，為推動香港成為國際專上教育樞紐貢獻力量。

教大副校長（研究與發展）陳智軒教授稱，這項殊榮印證教大追求卓越的決心。展望將來，他相信教大定能在研究及人才培養上再攀高峰，為學生和教職員提供高質量的教與學及研究環境。