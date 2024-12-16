港大與華為建設智慧校園 Wi-Fi7網速快3倍、實時排隊系統助選科
撰文：鍾詠茵
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近年學界積極推動智慧校園，今年香港大學與華為合作並於早前舉辦「全球智慧校園網絡創新中心發布儀式」，宣布合作推動校園數字化，內容包括於校園內建設Wi-Fi7無線網絡，提升網絡速度達3倍，結合物聯網（IoT）技術推出「智慧圖書館」、「智能課室」、智慧「自習區域」、實時排隊系統等，做到「實時教學資源共享」，建設港大成智慧校園。
智慧圖書館2天內完成盤點 智能課室可4K直播
透過運用上述Wi-Fi7及物聯網技術，港大的「智慧圖書館」未來將會使用「機器人自動盤點」技術，館內數百萬冊書籍可於兩天內完成盤點。其次圖書館的借閱流程亦全面自動化，師生可於課堂時間時即時借閱電子書籍、文獻、於不同地方進行學術交流。
港大亦增設「智能課室」，課室內有多個無線接入點（AP）及多速率交換機，師生可以享用4K解像度實時直播、電腦無線投屏，並且支援實時VR/AR（虛擬實境/擴張實境）教學，提升授課趣味。此外「自習區域」—智華館也有支援Wi-Fi7的全面無線網絡覆蓋，學生可在內觀看課程重播、教學短片及查閱國內外資料庫，並可容納超過300名學生同一時間進行線上學習。
另外團隊亦利用AI技術推出「實時排隊系統」APP，師生只要透過APP即可得知等候進入港大地鐵站的時間、輪候進行選科等，減省大量等候時間。
提供專屬教學資源予港大學生
除了硬件配套上，華為也提供不少專屬教學資源予港大學生，著力培訓超算科技人才。華為香港ICT市場行銷與解決方案總裁畢進軍先生接受訪問透露，剛過去1年主要為港大電腦科學學生舉辦不同課程，包括訓練人工智能模型（AI model）、師生共同進行模型實驗等，同時積極籌辦昇騰AI創新大賽，希望可增加學生實踐的機會，增強競爭力。