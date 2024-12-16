港大與華為建設智慧校園　Wi-Fi7網速快3倍、實時排隊系統助選科

近年學界積極推動智慧校園，今年香港大學與華為合作並於早前舉辦「全球智慧校園網絡創新中心發布儀式」，宣布合作推動校園數字化，內容包括於校園內建設Wi-Fi7無線網絡，提升網絡速度達3倍，結合物聯網（IoT）技術推出「智慧圖書館」、「智能課室」、智慧「自習區域」、實時排隊系統等，做到「實時教學資源共享」，建設港大成智慧校園。



港大與華為舉行「全球智慧校園網絡創新中心發布儀式」，宣布合作推動校園數字化。（華為提供）

智慧圖書館2天內完成盤點 智能課室可4K直播

透過運用上述Wi-Fi7及物聯網技術，港大的「智慧圖書館」未來將會使用「機器人自動盤點」技術，館內數百萬冊書籍可於兩天內完成盤點。其次圖書館的借閱流程亦全面自動化，師生可於課堂時間時即時借閱電子書籍、文獻、於不同地方進行學術交流。

港大亦增設「智能課室」，課室內有多個無線接入點（AP）及多速率交換機，師生可以享用4K解像度實時直播、電腦無線投屏，並且支援實時VR/AR（虛擬實境/擴張實境）教學，提升授課趣味。此外「自習區域」—智華館也有支援Wi-Fi7的全面無線網絡覆蓋，學生可在內觀看課程重播、教學短片及查閱國內外資料庫，並可容納超過300名學生同一時間進行線上學習。

另外團隊亦利用AI技術推出「實時排隊系統」APP，師生只要透過APP即可得知等候進入港大地鐵站的時間、輪候進行選科等，減省大量等候時間。

香港大學資訊科技助理總監鄭价昌向傳媒介紹港大新增設的智慧圖書館。（鍾詠茵攝）

提供專屬教學資源予港大學生

除了硬件配套上，華為也提供不少專屬教學資源予港大學生，著力培訓超算科技人才。華為香港ICT市場行銷與解決方案總裁畢進軍先生接受訪問透露，剛過去1年主要為港大電腦科學學生舉辦不同課程，包括訓練人工智能模型（AI model）、師生共同進行模型實驗等，同時積極籌辦昇騰AI創新大賽，希望可增加學生實踐的機會，增強競爭力。