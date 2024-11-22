THE公布全球跨學科科學排名　港5間大學上榜　港大全港第1全球13

全球日益重視跨學科研究，英國《泰晤士高等教育》（THE）與施密特科學研究員（Schmidt Science Fellows）合作，昨日（21日）首次公佈「跨學科科學排名2025」。麻省理工學院、史丹福大學及新加坡國立大學包攬全球三甲位置。香港則有5間大學上榜及進入全球前60名，其中香港大學全球排名13，亦是亞洲第3及全港第1。



是次跨學科科學排名，主要聚焦三大領域共11項指標，包括研究經費、設備、行政支援、推廣、成果發佈、研究質素、聲譽等，共評估92個國家或地區，共749間大學在跨學科科學研究的努力及貢獻。

新加坡國立大學排第3名 僅次MIT及史丹福大學

「跨學科科學排名2025」的首10位有7間院校來自美國，其中美國麻省理工學院（MIT）及史丹福大學分別位列全球第1名及第2名，新加坡國立大學位列全球第3名，是美國以外的院校之中排名最高的大學。另外，印度是共有65間院校上榜，是全球最多，其次是土耳其有45間。

香港則有5間大學入榜，分別是香港大學排13名、城市大學排25名、中文大學排26名、理工大學排29名及浸會大學排55名。

復旦大學排16名 北大清華未有上榜

中國內地方面有3間大學排在全球100名內，分別是復旦大學排16名、上海交通大學排24名，以及排第100名的哈爾濱工業大學，北京大學及清華大學則未有上榜。