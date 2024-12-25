城大轉虧為盈　碩士人數增　學費收入達近22億　港大38億盈餘稱冠

各間資助大學陸續上載23/24年度財政年報，六間已公布財政狀況的大學均錄得盈餘，其中，港大錄得最高約37.88億元，較去年多約18.53億。城大則連續兩個年度虧損後終毋須「見紅」，錄得1.75億盈餘。城大解釋，轉虧為盈的成果，是由於利息和投資回報的增長、政府資助的增長、碩士課程學費的收入增加等。



港大錄得最高約37.88億元，較去年多約18.53億。（資料圖片）

港大23/24年度盈餘較上年增近一倍 中大增達6成

根據六間資助大學的新一份財政年報，截至2024年6月30日，所有院校均錄得盈餘。當中，港大錄得約37.88億盈餘，較上年度約19.35億，多近一倍。港大於年報指，由於投資表現持續改善及政府補助撥款發學費增加，23/24年盈餘進一步增長。

其次，中大23/24年度錄得盈餘約29.34億，較上年度增約10.98億，增幅達6成。中大指，該年度財政總收入較上年度增至約131億，增幅為17.5%。中大指，增幅主要來自教資會的整體補助金、增補補助金等。

城大財政更有顯著進步，連續兩個年度虧損後，23/24年度終轉虧為盈。(資料圖片)

港大獲捐金額達約9.1億 眾院校最多

城大財政有顯著進步，連續兩個年度虧損後，23/24年度終轉虧為盈，錄得1.75億元正增長。城大稱，成果歸因於利息和投資回報的增長、政府資助的增長、碩士課程學費等收入增加。學費等收入共錄得近22億，增加了逾1億，原因是修讀自資碩士課程的學生人數增加。

另外，五間大學23/24年度所獲捐款金額錄得增長，以港大稱冠，達約9.1億元，較上年度約6.32億，增多約2.78億，升幅最多。中大錄得約6.61億元捐款，較上年度多約9700萬元。嶺大獲捐款金額則錄約一成跌幅，至約4174萬。