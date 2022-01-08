大學財政比併｜捐款齊跌3間少於1億　港大錄34億盈餘冠八大

八間資助大學陸續出年報，八大2020/21年度獲得捐款均下跌，教育大學、城市大學及嶺南大學獲捐款少於1億元。幸八間大學本年度均錄得盈餘，當中更有六間整體盈餘較上年度增，多間大學解釋捐款額下跌是因教資會第八輪配對補助金計劃完結，而錄得盈餘是受惠環球經濟、投資回報強勁。

香港大學盈餘按年升幅1.4倍，達逾34億元，盈餘金額屬八大之冠；至於盈餘最低的教育大學，盈餘不足0.8億元。教大解釋，應付網課、加強保安及清潔，以及逐步恢復2019/20學年受影響活動，令開支增加。

另外，科大及浸大在年報中透露，學生人數跌致學費收入減少。



嶺大、城大、教大 年度捐款額不足1億元

本港八間資助大學出產最新年報，以大學整體數據比較，截至2021年6月30日的2020/21年度，八大獲得外界捐款、捐贈均下跌，當中以科技大學捐款額跌幅最多，由2019/20年度的7.4億元，跌至2020/21年的1.4億元；而整體捐款額最低的依次為嶺南大學（4,862萬元）、城市大學（7,318萬元）及教育大學（9,193萬元）。

本港八間資助大學2020/21年度整體捐款額。（香港01製圖）

中大獲捐逾12.6億冠八大

八大中，香港中文大學籌款成績最佳，獲捐12.6億元，按年只跌兩成，亦是八大中唯一一間獲逾10億元捐款的大學。中大年報解釋，因早前已達教資會第八輪配對補助金計劃6億元撥款上限，令整體捐款收入減少。

中大整體盈餘達29.4億元，較去年的20.5億元多，屬八大中排名第二。年報解釋，疫下報讀課程人數跌，學生宿舍因防疫須維持低入住率，致本年度總課程及學生宿舍收入減少。惟因多國實施旅遊禁令，中大學生交換計劃支出減少；加上受惠環球經濟持續復蘇、投資意欲改善及新冠疫苗效用獲認證，主要投資市場強力反彈。

港大受惠投資回報強勁盈餘增

至於香港大學年度捐款額為全港第二，外界捐助約5.8億元，只是上年度約一半。惟港大整體年度盈餘卻高達34億元，比對上年度增1.4倍。港大年報解釋，2020/21年度因環球股市強勁表現，投資回報超越過往多年，盈餘反映市場復甦及內部節約成本的成果。

本港八間資助大學2020/21年度整體盈餘。（香港01製圖）

科大盈餘升四成至20億 疫情推遲活動減開支

至於科技大學，本年度盈餘按年升逾四成至20億元，屬八大排名第三高。校方解釋，許多校內活動及招聘活動受疫情影響推遲，年度營運成本有所下降；加上各國疫採持續量化寬鬆政策刺激經濟，令資產出現高市場估值，有特別可觀的投資回報。至於自負盈虧的持續進修教育活動，因報讀學生人數及學費收入減少，盈餘跌至只有近2億元。

科大累積儲備逾120億元，年報形容財政非常健康；對於本年度捐款額跌，校方稱已獲4.2億元新捐款承諾。

浸大教大：活動漸恢復、加強保安添成本

浸會大學表現可謂「不過不失」，捐款雖跌逾6,000萬元，至2.5億元，惟盈餘仍高達10.2億元。年報披露，因防疫措施放寬，教研活動逐步回復正常，大學亦加強資訊科技基礎設施保障數據安全，致成本增加；同期報讀自費兼讀制或短期課程人數跌，學費收入微跌約420萬元，加上第八輪配對補助金計劃已收逾3億元，致本年度政府撥款減少，幸因環球金融市場復甦，利息及淨投資收入急增逾8.2億元。

香港教育大學集團盈餘只有8,192萬元，捐款額亦按年跌一成八至9,193萬元，持續專業教育學院則錄6萬元輕微赤字。但教大財務穩健，累積儲備達15.9億元創新高。教大回覆指，需投放大量資源提升資訊科技設施及基礎建設，以應付網課需要，另疫下加強保安及清潔服務，以及因疫情受影響的項目及活動逐步恢復，致年內支出較去年增。至於捐款減少，則與全球經濟環境不明朗、以及教資會第八輪配對補助金計劃完結有關。

嶺南大學2020/21年度只獲4862萬元捐款，盈餘約1.3億元。（資料圖片）

嶺大捐款額為八大中最低，只有4,862萬元，只屬上年度的四分一，而本年度盈餘亦少一半，只有1.3億元。校方解釋，教資會第八期配對補助金計劃及第一期研究配對補助金計劃結束，所得捐款放緩，盈餘因而減少。