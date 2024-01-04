5間資助大學財政轉虧為盈　城大虧損3.5億　港大盈餘近20億稱冠

八間資助大學陸續上載新一份財政報告，五間大學財政於22/23年度轉虧為盈，港大錄得最高約19.7盈餘，按年升幅亦最多，增加約29.4億。城大則連續兩年錄得虧損，上年度虧損收窄至約3.5億。城大司庫錢應安於年報解釋，本財政年度錄得虧損，主要是由於原來預算的投資及捐款之收入未能實現。至於八大捐款收入則升跌各佔一半。



八間資助大學陸續上載新一份財政報告，港大錄得最高約19.7盈餘，按年升幅最多。（資料圖片）

根據八間資助大學最新一份財政報告，所有大學於22/23年度財政狀況均有改善，港大的盈餘是眾校之冠，錄得約19.7億，轉虧為盈，較上年度增約29.4億。港大於年報解釋，盈餘增多是因為投資表現改善、教資會資助及學費穩步增長。21/22年度「利息與投資」方面蝕約21.62億，22/23年度則賺約4.6億。展望來年，港大稱，會繼續堅守知識自由、自主和多元，以及改善人力、設施及提升科技。

其次，中大22/23年度錄得約18.4億盈餘，按年增約15.6億。中大於年報指，隨著新冠肺炎疫情陰霾於2022年下半年開始消退，本港社會以及大學的運作亦逐步復常，環球主要投資市場顯著回升，投資回報為大學的盈餘和儲備帶來可觀進賬。

城大稱投資與捐款收入未如預期

城大是唯一一間院校持續兩年錄得虧損。21/22年度虧損約14.2億，22/23年度則大幅收窄至約3.5億。城大司庫錢應安於年報解釋，本財政年度錄得虧損，主要是由於原來預算的投資及捐款之收入未能實現。錢應安指，儘管出現虧損，大學仍致力落實其策略性發展計劃，同時將密切監控其財務狀況，以確保營運暢順和持續發展。

城大是唯一一間院校持續兩年錄得虧損。21/22年度虧損約14.2億，22/23年度則大幅收窄至約3.5億。（資料圖片）

港大捐款額跌幅最多 按年少收3.8億

另外，港大、科大、浸大和城大獲捐款的金額下跌，以港大跌幅最多，由21/22年度約10.2億，跌至22/23年度約6.4億，減少約3.8億。中大、理大、教大和嶺大捐款收入則上升。中大22/23年度錄得約5.6億，按年升約9,000萬，增幅為多的一間 ;教大上年度則錄得1.7億，按年升約7,000萬。中大於年報形容，「成功在這困難的時間」籌得約5.6億，與全球經濟增長放緩，大學仍然不遺餘力地向各方籌募捐款有關。