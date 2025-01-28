理工大學與北京大學第三醫院（北醫三院）簽署合作備忘錄及達成協議，正式成立醫工合作創新研究實驗室，探討推動醫學教育、科研和醫療服務的發展，共同為全球醫學發展作出貢獻。



理大與北大第三醫院簽署合作備忘錄，成立醫工合作創新研究實驗室。(資料圖片)

理大工程學院院長文効忠及北醫三院普通外科主任原春輝在理大校董會主席林大輝、校長滕錦光、常務及學務副校長黃永德及北醫三院院長付衛的見證下，簽署共建醫工合作創新研究實驗室協議。林大輝及付衛隨即為實驗室進行揭牌儀式，標誌著實驗室正式成立。

滕錦光致辭時表示，北醫三院是國家綜合實力最強的綜合性三甲醫院之一，亦是全國14家公立醫院高質量發展試點醫院之一，他感謝北醫三院對理大的信任和支持，相信結合雙方在醫療科學和工程技術上的優勢、加強醫工協同融合發展，定能在培育人才、教育和科研方面發揮更大潛力。付衛稱，此次與理大的合作將在科研創新、人才培養等方面開展深度合作，希望通過雙方強強聯手、優勢合作，共同推動醫學科技的進步與發展。

積極籌辦第三所醫學院

理大於過去40年為各醫療專業培養超過5萬名畢業生，涵蓋醫療化驗、醫療影像、放射治療、物理治療、職業治療、護理、眼科視光、義肢矯形、言語治療等範疇。除北醫三院，理大亦一直與多間內地大學建立合作夥伴關係，並正就籌辦第三所醫學院積極展開籌備工作，滿足香港及大灣區對醫療健康服務的需求。