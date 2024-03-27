理大與陽江海上風電實驗室合作　共同研究離岸風力發電技術

理工大學和陽江海上風電實驗室於周二（26日）簽訂合作協議，共同成立「香港理工大學—陽江實驗室海上風電聯合研究中心」，標誌着雙方加強在離岸海上風力發電工程領域的科研合作，雙方今後共享科研設備資源，推動合作研究項目，開發各種嶄新技術和材料，致力促進離岸海上風力發電技術發展，為業界提供可實際應用的解決方案。



陽江市人民政府副市長劉德偉先生（右二）、理大協理副校長（內地研究拓展）董澄教授（左二）、土地及空間研究院院長丁曉利教授（左一），以及陽江海上風電實驗室主任朱嶸華教授（右一）為「香港理工大學—陽江實驗室海上風電聯合研究中心」主持揭牌儀式。（理大提供）

根據香港機電工程署估算，若香港的潛在離岸風能達到107億千瓦時，就滿足到本地約三分之一的電力需求。離岸風電建設往往涉及工程設計、施工等方面的技術性難題，是次理大與陽江海上風電實驗室的合作將促進雙方開展交叉研究，提出實際工程方案，助力香港、國家，以至全球的離岸風電建設。

理大與陽江海上風電實驗室達成協議，共同成立「香港理工大學—陽江實驗室海上風電聯合研究中心」。（理大提供）

聯合研究中心由理大土地及空間研究院及陽江海上風電實驗室共同營運及管理，成立典禮同日在理大舉行，並邀得廣東省陽江市代表團親臨校園，與理大成員一同見證，出席嘉賓包括理大副校長（研究及創新）趙汝恒、陽江市人民政府副市長劉德偉、陽江市科技局副局長莫家強，以及陽江海上風電實驗室主任朱嶸華。

理大副校長（研究及創新）趙汝恒表示，聯合研究中心將進一步結合雙方的雄厚科研實力和經驗，破解能源領域重大科學問題，突破核心技術壁壘，支撐打造世界級的風電產業基地和清潔能源研發創新基地。（理大提供）

陽江海上風電實驗室匯聚浙江大學、中山大學、上海交通大學、華南理工大學、南京航空航天大學、廣東海洋大學、河北工程大學等內地大學的頂尖專家，圍繞離岸風電領域進行基礎科學、應用及核心技術研究。