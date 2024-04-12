理大研發訊號質量評估技術　全球廣泛應用　提升10%潛在網絡容量

理工大學電機及電子工程學系研究團隊最近與阿里巴巴集團的阿里雲合作，在阿里雲平台開發網絡訊號質量評估技術，平台採用理大團隊的技術後，有效令網絡容量潛在提升達10%。該技術已獲全球15個國家及地區部署的網絡營運平台廣泛應用，有效提升網絡的可靠性和動態性，以支持未來網絡流量需求。



由理大電機及電子工程學系教授劉伯濤（右）及其研究團隊與阿里雲合作開發的光纖網絡訊號質量評估技術，在相同可靠性的情況下，令網絡容量潛在提升達10%的可能。（香港理工大學提供）

隨着網上串流直播等網絡應用需求與日俱增，雲端服務供應商往往需要在相對較短的時間在特定範圍內提供超高速的網絡連線應付需求。另外，現時每逢節日慶祝倒數、大型網購活動等重要時刻，均會出現短時間內突然飆升的網絡用量。

理大研究團隊與阿里雲技術團隊，在阿里雲的雲端運算平台進行研究，通過量度光纖網絡上不同位置和不同通道訊號的輸出功率，結合光學、物理和大數據分析，從而對訊號質量作出更全面和更準確的評估。採用新技術後能將量度網絡訊號品質的信噪比（SNR）估計誤差由22%減少至4%，並在相同可靠性的情況下，令網絡容量潛在提升達10%的可能。

帶領理大研究團隊的電機及電子工程學系教授劉伯濤指，提高動態環境下訊號質量評估的準確性十分重要，因為光纖網絡中新增或移除頻道，都會對現有訊號造成非線性干擾，影響現有訊號服務質素。

阿里雲基礎設施服務資深總監、首席通訊科學家謝崇進則表示，該技術已應用於全球15個國家及地區部署的網絡營運平台之中，認為新技術有效提升網絡可靠性和動態性，以支持未來網絡流量需求。