知名數學家陳漢夫分享研究心得　勉勵年輕學者成功須苦幹

嶺南大學昨日舉辦「卓越研究的個人之旅」講座系列，邀請得嶺大學術暨教務副校長及林文贊科學計算講座教授陳漢夫主講，分享他的研究之道。他寄語年輕學者應積極主導自己的研究旅程，將挑戰與失敗視爲學習過程的一部分，並保持好奇心和探究精神，裝備自己，對所專注的領域作出有意義的貢獻。



陳漢夫教授進行第二場「卓越研究的個人之旅」講座，啟迪年輕學者。(嶺大提供圖片)

陳漢夫是香港土生土長的世界頂尖數學家，他與在場師生分享自己在學術生涯中其中一個最廣為引用的著名研究「解構Toeplitz矩陣系統的最快方法」，該突破性演算法大大加快了處理圖片雜訊的效率，有關技術已成功應用於太空及醫學影像領域，改善天文望遠鏡及醫療設備的影像清晰度。

陳漢夫在講座中表示，近年他與歐洲的研究團隊開發出新的算法，協助歐洲南方天文台望遠鏡去除影像中的模糊，提升影像質量，在拍攝遙遠及暗弱星體時能保持高清晰度。此外，他亦表示正與美國的研究團隊合作，開發嶄新的演算法來監測土地表面的變化，協助檢測秘魯亞馬遜雨林中的非法採礦活動。

講座共吸引約100名參與者出席，其中博士生BLANCO LIVERA Everardo認為講座對其博士生涯和未來發展有幫助。(嶺大提供圖片)

對於能夠作出突破性的創新研究，陳漢夫坦言一切並非偶然，須花時間苦幹。他向師生提出三個關鍵的研究原則，分別是深度、廣度和高度，即是要對研究題目有深入理解、廣泛探索並接納新想法；以及在競爭激烈的研究環境中堅持追求卓越。