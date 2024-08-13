嶺大研究揭示網上影片流量密碼　縮圖中表達強烈情緒有助吸引點擊

嶺南大學市場及國際企業學系利用人工智能分析全球逾1.6萬條YouTube 影音短片，結果發現在影片縮圖中表達強烈情緒能吸引更多觀看次數，但在標題中表達強烈情緒則會產生反效果。此外，在標題中使用標點符號、英文大楷和表情符號的影片，點擊量都較高。



嶺大團隊表示，有關研究結果反映內容創作者採取特定策略製作影音短片，能充分利用影片內容的潛力提升觀看量，對網路營銷亦會帶來正面作用。



嶺大研究團隊揭示提升觀看量的營銷策略技巧。左起：嶺大市場及國際企業學系助理教授鍾宇豪教授、市場及國際企業學系主任彭玲教授、市場及國際企業學系教授崔耕教授。

嶺大的研究團隊分析於2023年2月16至28日期間，在全球最大影片搜尋和分享平台YouTube發布一星期以上的16,215條影片，涵蓋音樂、電影、體育、教育、政治和科技等六個類別，所有影片均使用英文標題說明。研究分析的影片平均時長為177秒，觀看次數平均為36,600人次，其中三成八影片包含文字說明，五成一影片使用含有人像的縮圖。

標題「放負」點擊次數愈少

結果發現，其中一成八影片在縮圖中無論表達正面或負面的強烈情緒，都有較高的觀看量。影片含有簡而精的標題、標題帶有正能量、標題使用標點符號和表情符號，以及在縮圖中加入文字說明，這些影片都有更高的點擊量。研究團隊亦發現，影片的時長愈短、縮圖的像素愈大、使用包含人像或較鮮艷的縮圖，都能吸引更多觀眾觀看。

不過，以問題形式作為影片標題，甚至在標題中「放負」，影片的觀看次數都較少。影片中使用冗長的文字說明，以至表達強烈的正面或負面情緒，也對影片的觀看次數產生負面影響，點擊次數相應減少。

嶺大市場及國際企業學系系主任彭玲教授表示，有關研究結果對短影片行銷提供重要的參考指標，內容創作者要留意避免在標題和文字說明中出現誇張的情感語言，這可能會被視為標題誘餌，減低網民點撃觀賞影片的興趣。相反，在影片標題中適當加入標點符號和表情符號等情緒標記，有助激發網民的好奇心，提高觀賞的興趣。