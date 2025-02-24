嶺大為師生免費提供DeepSeek-R1助教學　盼學生建立使用AI價值觀

嶺南大學為全校師生免費提供DeepSeek-R1模型，教職員及學生可在大學的 ChatGPT 門戶網站上選用GPT-3.5、GPT-4o、GPT-4 Turbo或DeepSeek R1，協助提升教與學、進行研究，並加強工作效率。嶺大資訊科技總監表示，DeepSeek 在技術、數學及編程方面均表現優異，提供精確且步驟清晰的建議方案，適合用於研究和課業。



嶺大校長秦泗釗教授以「從 ChatGPT 到 DeepSeek 的突破與高等教育的變革」為題發表演講。(嶺大提供圖片)

嶺大資訊科技總監指出，DeepSeek-R1作為一個推理模型，其主要優勢在於能展示其思考過程，讓師生更容易和準確地調整提示，從而獲得比其他沒有展示思考過程的 AI 模型更理想的回應。

嶺大校長秦泗釗早前於一個科技講座發表演說，講解人工智能（AI）近年的迅速發展及其廣大影響時指出，近年學術界和科技界的大型語言模型 （LLM）研究都大有進展，其中一項重要成果是生成式預訓練變換器（GPT）。近期內地初創企業深度求索（DeepSeek）巧妙整合多項技術，進一步提高了AI的效率。它的低成本及開源模式尤其備受矚目，打破了過去西方對AI的壟斷，對環球的技術創新和人工智能產業影響深遠。

AI將如Excel試算表般簡單易用

秦泗釗續指，人類已正式進入後人工智能時代，必須學會與AI共存和協作，並形容AI將如試算表一樣簡單易用。此外，各類AI技術，包括聊天機器人和內容生成工具，正更頻繁地應用於提升學習體驗，並節省了製作內容的時間，同時激發了創造。

他又指，在科技突飛猛進的時代，更需要培養學生慎思明辨的能力。嶺大亦將生成式人工智能融入到不同課程中，讓同學日後能在職場熟練應用AI技能，同時能避免被AI取代並正確使用AI。

被問到AI潛在的「黑暗面」，以及被質疑人們過度依賴AI會否變笨時，秦泗釗認為，當人們以正確的態度使用新技術，便可減少它的負面影響，並逐漸建立能適應數碼時代的「免疫系統」。