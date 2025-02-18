嶺大校長冀政府對大學撥款減幅縮小　指高等教育是賺錢的經濟投資

財政司司長陳茂波將於下周三（26日）發表2025-26年度《財政預算案》，千億財赤下，政府早前表明教育有節約空間，包括調整大學撥款。嶺南大學校長秦泗釗今日（18日）出席傳媒新春午宴時表示，現階段難以評估影響，期望減撥款不會影響高等教育發展，嶺大會盡量開源節流，例如動用儲備應付減少撥款，又稱若撥款削減太多，不排除調整非本地生學費。



嶺南大學校長秦泗釗表示，學生會是獨立註冊組織非校方部門，「從管理上他們與嶺大沒有關係」。（金敏琍攝）

冀削減大學撥款不影響高等教育發展

嶺大校長秦泗釗表示，各間大學都希望盡量縮小撥款減幅，不影響高等教育發展，「現在是發展高等教育的機會，而非收縮的機會」。他指高等教育是可賺錢的經濟投資，「我們不是來消費，我們是來收穫、投資的地方」，稱內地出世人口十年後便下降，「現在有的時候我們發展好，要抓住這個窗口」。

他表示指，校方已準備好發展新學科，正處於擴張階段，希望可以保持勢頭，但明白現時政府面對挑戰，嶺大會做相應調整，共渡難關。

不排除調整非本地本科生學費

嶺大增加25/26學年非本地本科生學費10.3%，由14.5萬增加至16萬，學費仍屬八大中最低。秦泗釗直言，校方會評估成本與通脹去調整學費，但若政府「削減（撥款）太多，可能會考慮調整非本地生學費」。

或動用大學財政儲備

他又指嶺大財政穩健、預算保守，若有需要，「可能會用一些儲備，希望數年內不會用了一半儲備」。秦泗釗又稱，現階段暫未有計劃削減教職員，相反一直積極在全球各地招募學者加盟。

嶺大副校長（行政）陳志民表示，目前尚未清楚撥款的削減幅度，認為調整八大的撥款對大學「一定有影響」，但不會減慢大學發展步伐。

嶺南大學副校長（行政）陳志民坦言，削減大學撥款，對嶺大「肯定有影響」。（金敏琍攝）

他又指，嶺大未來三年發展計劃早已獲教資員會通過，本科生學額沒有增減。嶺大學術暨教務副校長陳漢夫期望，政府不要削減太多撥款，大學會盡量開源節流，除了捐款，還可以增收修課式碩士增加學費收入。

學生會要負責自己法律行為

嶺大學生會會出缺兩年，今屆當選內閣「昶」下月上任。秦泗釗回應指，學生會是獨立註冊組織非校方部門，「從管理上他們與嶺大沒有關係，他們當選誰不會問我，也不會請我們做board，沒有任何從屬關係」。

被問到對學生會有什麼期望，秦校長說沒有，希望他們往好的方向發展。至於學生會能否就社會議題發表言論，秦校長回應說「自己負責自己法律行為」。

對於嶺大要求學生會簽署《嶺南大學學生會承諾書》，他表示，若學生會要使用學校資源及「用學校各種名字」，學校要關注他們做什麼事，若不滿足學校要求，就不能使用學校資源。

另外，對於近日中美關係轉差，秦泗釗指，中美角力帶來正負兩方面影響，他舉例，美國對中國留學生收緊簽証限制，部份留學生轉投到香港專上學院市場是正面影響，但另一方面，校方亦難以向美國入口先進的中央處理器，幸好DeepSeek面世突破缺口，令學校使用現時電腦亦能安裝DeepSeek版本。