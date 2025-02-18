梁君彥帶GenZ青年參觀立法會 借DeepSeek介紹立會AI逐字記錄系統
撰文：潘耀昇
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近日內地AI大模型DeepSeek大熱，立法會主席梁君彥今天（18日）帶20多名理工大學應用社會科學系的GenZ（Z世代）年輕人參觀立法會，介紹會議廳的AI逐字記錄系統，運用人工智能技術提升議會工作效率。
參觀的同學大部分主修社會政策，梁君彥形容他們對於不同範疇的時事議題都十分關心，積極提問，舉例他們有興趣知道在現今創新科技急速發展的年代，政府的青年政策和教育政策可如何更好地協助年輕人裝備自己；以及香港的經濟發展和人口老化等民生議題。
梁君彥說Z世代是社會未來發展的「大當家」，樂見他們不僅關心香港社會，更「有心有力」積極裝備自己，迎接未來的挑戰，期望透過今次會面交流，可鼓勵更多年輕人努力不懈，未來為國家和香港的發展貢獻力量。
「與立法會議員暢談」計劃是立法會秘書處專為大、中、小學生而設的教育活動，讓不同年齡層的學生有機會與議員在較輕鬆的環境下面對面交流，增加對立法會的認識，議員亦有機會更深入了解年輕人的想法，處理青年政策問題時亦知如何部署。
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