港大推四年制第二學位醫學課程　首年學額25個　新生今年九月入學

港大醫學院宣布，推出四年全日制內外全科醫學士課程第二學位入學途徑，讓持有學位人士報讀。院方指，課程已獲教資會批准，首年學額25個，預計首批新生今年9月入學，現正接受報名，截止申請日期為6月20日。



港大醫學院宣布，推出四年全日制內外全科醫學士課程第二學位入學途徑。（資料圖片）

港大醫學院發稿指，四年制醫科第二學位課程架構，與現時六年制內外全科醫學士課程 的專業核心內容及評估要求一致，課程資料已提交醫委會。

課程的第一年將提供密集式的臨床前培訓，第二至第四年將專注於臨床訓練，學生將與六年制 MBBS 課程的同學一起接受沉浸式臨床訓練。學院注重培育醫學科研人才,循新途徑入學的學生在完

大灣區及本港公私營機構 接受三年臨床培訓

經新途徑入學生的學生，完成第一年課程後,可跟隨校內學者參與頂尖研究項目或增修港大醫學院獨有的一年制醫學研究碩士課程，於五年內獲取兩個學位。學生亦將獲安排在本港及大灣區其他城市的公私營醫院，接受為期三年的臨床培訓。

港大副校長（健康）兼醫學院院長劉澤星表示，全球多所頂尖醫學院已開辦四年制醫科第二學位課程,，括英國劍橋大學和牛津大學，港大醫學院參考以上大學的課程設計及成功經驗，亦受本身取錄的第二學位醫科生啟發，透過多元收生助醫學院持續發展。