第三間醫學院｜科大顧問小組首開會　認同辦第二學位　冀創新定位

去年《施政報告》提出籌建第三間醫學院，有意競逐的院校將於今年3月中或前向政府的專責小組提交建議書。科大公布，去年11月成立的科大校董會顧問小組，於上月舉行首次會議，歷時近兩小時，討論圍繞建設新醫學院的原則，期待新課程能以創新為策略定位，並與香港現時兩所醫學院的教學相輔相成，亦認同以「第二學位」的形式開辦醫學課程。



科大校董會顧問小組上月首次開會，討論建設新醫學院的原則。(資料圖片)

科大校董會顧問小組於 2024 年 11 月成立，旨在向科大校董會就成立新醫學院的計劃提供專業及策略性意見。成員包括醫管局前主席梁智鴻、發明愛滋病「雞尾酒療法」的何大一、2006年諾貝爾化學獎得主Roger Kornberg等。

科大公布，顧問小組於上月舉辦首次會議，全體成員均有出席，於深夜時分在網上開會，歷時近兩小時。是次討論圍繞建設新醫學院的原則。校方指，成員一致認為科研是推動香港醫藥和醫療實踐進一步發展的基石，而新醫學院的首要目標是培育學生成為具備科研思維的優秀臨床醫生，確保他們能有充足準備，以應對未來醫療需求的挑戰。

顧問小組成員期待新課程能以創新為策略定位，並與香港現時兩所醫學院的教學相輔相成。校方指，他們認同以「第二學位」的形式開辦醫學課程，因為學士畢業生不但更為成熟，亦更具社會經驗。此外，小組成員亦對吸引全球頂尖學者加入新醫學院充滿信心，認為科大不僅能提供豐富的教研機會，還擁有先進的設施。

除了科大，浸大和理大早前都表明有意開辦第三間醫學院。浸大繼成立籌備委員會，昨日宣布，成立專家諮詢委員會，成員包括諾貝爾獎得主邁克爾．霍頓（Michael Houghton）、醫管局前行政總監陸志聰等。理大早前指，正積極展開籌備工作。