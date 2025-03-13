QS世界學科排名｜香港6學科躋全球十大 　港大牙醫排名全球第二

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）公布最新「世界大學學科排名」，本港大學排名整體上升，是全球排名進步最多的地區，今年有6個學科擠身全球十大，較去年增加兩科，其中香港大學的牙醫學科排名全球第2位，較去年上升一位，屬本港排名最高的學科。



港大牙醫學科排名全球第二。（資料圖片）

是次QS排名規模屬歷來最大，機構對全球逾百個地區 1700多間大學進行比較，根據五項關鍵績效指標，即學術聲譽、僱主聲譽、每篇論文引用次數、H- 指數，以及國際研究網絡等進行評估。結果顯示，本港9間大學有231個學科獲納入排名，當中有156個學科排名於首100位內，佔約68%；有30個學科排名首20位，以及有6個學科排名全球首10位。

港大今年在各個學科領域表現卓越，上榜的50個學科中，有39個學科名列全球前50位，其中15個學科更躋身首20名，包括牙醫學科較去年上升1位至排名全球第二。港大教育亦由去年的第7位升至今年的第3位。香港中文大學的護理學科則上升 3 位，排名全球第 5。此外，港大及中大語言學分別排第9及第10位，港大地理學亦上升 4 位至全球第 10 位。

在「醫學」科目方面，港大醫科排名由去年37位升至24位，超越排第25名的中大醫科。而3間大學「護理學」排名都有上升，當中中大的排名較去年上升3位至第5。「法學」方面，港大及中大分別升5位及1位，排第15及第48；城大則由第54名跌兩位至第56。

港大校長張翔表示，港大師生共同成就了這次佳績，排名反映出港大對學術嚴謹的堅守，以及對創新知識的追求。港大將致力追求教學和研究卓越，推動各學科的發展。

理大有七個學科躋身全球首30位，分別於商學、建設及環境、設計、醫療以及酒店及旅遊業管理等不同領域。(理大提供圖片)

理工大學和城市大學分別有7個學科躋身全球首30位及20個學科位列全球百強。理大校長滕錦光表示，排名印證理大在多個學科領域均處於領先位置，大學未來會繼續加強與全球各地夥伴的聯繫與合作，以期在世界高等教育的舞台上扮演更加重要的角色。城大校長梅彥昌對大學的學術實力獲國際肯定感到欣喜，稱城大將繼續以富啟發性、互動性和創新性的教育理念，培育更多具備全球視野的未來領袖，為香港以至全球的高等教育發展作出貢獻。

教育大學的教育學科躍升至全球第12位，教大校長李子建表示，教大在2025 QS世界大學學科排名中有顯著上升，這不僅是對教大同工過往努力的肯定，更是激勵大學繼續提升教育水準的動力，將一如既往地為學生提供最優質的教育，肩負起「教育未來」的使命。