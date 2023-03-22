QS世界大學排名｜港院校12科躋全球20大　港大牙醫學科再冠絕亞洲

國際高等教育機構Quacquarelli Symonds（QS）最新「世界大學學科排名」出爐，港大三個學科躋身全球十大，包括牙醫學科、教育學及社會政策與公共行政學。不過，十大之中的港大牙醫學科，排名由去年的全球第二滑落至第三名，惟仍屬亞洲之冠，與後來追上的東京醫科牙科大學牙科齊名。其他香港院校方面，理大、演藝學院及中大亦分別有學科晉身二十大，另外，以全球首百強學科排名計，香港上榜佔總體比率不敵新加坡，



QS最新「世界大學學科排名」出爐，港大牙醫學科繼續蟬聯亞洲之冠，但排名由全球第二滑落至第三名。（港大牙醫學院圖片）

港9院校178個課程躋身全球百強

在今次的QS「世界大學學科排名」，香港9間院校共178個課程躋身全球首百強學科排名，佔總體56%，與荷蘭並列第二，僅次於新加坡，而香港更有三個學科高踞全球十大，包括港大牙醫學科、港大教育學及港大社會政策與公共行政。

港大牙醫學科全球排名由第二跌至第三

不過，港大牙醫學科名次，由去年全球第二滑落至第三名，港大教育則排行全球第八，港大社會政策與公共行政則由去年第八位，跌至全球第十，至於理大的酒店及旅遊業管理，則由去年第十二名，跌至第十位。

港大三個學科躋身全球十大，分別是港大牙醫、港大教育及港大社會政策與公共行政。（資料圖片）

以整體上榜排名計，本港學科排名中舉步維艱，總體下降 60%，在擁有五個或更多排名的地區中，錄得最大的降幅。本港上榜的178個課程中，14 個學科名次晉級，120個出現跌幅，41個保持不變。另有六個學科首上榜。今次排名新增「國際研究網絡指數」，故此影響排名變化。

香港大學發言人回應傳媒表示，港大一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，校方確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。

全球八間院校有學科列「世一」 美國哈佛最多

至於全球大學的學科「世一」，則共有八間院校的學科上榜，其中以美國哈佛大學最多，包括其藝術與人文、生命科學與醫學、自然科學、社會科學與管理學、會計與財務；另美國麻省理工學院的工程及科技、英國皇家藝術學院的藝術與設計，以及荷蘭瓦格寧根大學的農業與林務亦榜上有名。