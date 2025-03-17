第三所醫學院｜政府確認接獲3份建議書　來自浸大、理大及科大

​政府今日（17日）確認，籌備新醫學院工作組在截止前共接獲3份建設第三所醫學院建議書，分別來自浸大、理大及科大。工作組將展開下一階段的工作，按照已制訂的準則評核建議書；預期今年內完成評核，並向政府建議一個能培養更多優秀醫生支持本地醫療服務體系高質量發展，同時配合香港發展為國際醫學培訓、研究及創新樞紐的方案。



工作組於去年10月成立，由具豐富醫學教學和大學管理經驗的本地和海內外學者、專業人士、香港醫務委員會和香港醫學專科學院代表，以及相關政府政策局和部門代表組成，負責制定設立新醫學院的方向及準則，並選出合適的大學落實籌備新醫學院。

工作組去年12月2日向大學教育資助委員會所有資助大學發信，邀請有意成立新醫學院的本地大學提交建設第三所醫學院建議書，至今日截止。

接獲3份建設第三所醫學院建議書後，工作組將展開下一階段的工作，按照已制訂的準則評核建議書。工作組早前已同意採用全面和綜合的評核方法，按已訂定的10項主要考慮條件，從多方面（包括創新策略定位、課程結構與評估方法及財政可持續性）評核大學提交的建議書。工作組的專家顧問和其他成員會在各自專業範疇深入審視建議書。工作組亦計劃在今年第2季內與提交建議書的大學進行會面，進一步了解各間大學提出的建議，以作出綜合考量。

工作組預期今年內完成評核，並向政府建議一個能培養更多優秀醫生支持本地醫療服務體系高質量發展，同時配合香港發展為國際醫學培訓、研究及創新樞紐的方案。