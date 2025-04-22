理大斥4000萬建先進療法製品實驗室　研究助脊髓傷者恢復行動能力

理工大學數年前獲得大學教育資助委員會（UGC）3,000萬元及大學自行撥款超過1,000萬元建設先進療法製品（Advanced Therapy Products, ATPs）實驗室，該實驗室現時已經落成並獲得衞生署原則上同意運作。實驗室正計劃與企業及醫院合作，開展針對脊髓損傷的細胞治療臨床測試，待完成人才培訓及儀器認證，取得由衞生署發出的正式牌照之後，便會啟動臨床研究。



理大應用生物及化學科技學系系主任周銘祥引述研究結果，指以先進療法製品結合物理治療有助脊髓損傷患者恢復行動能力，而傳統方法即手術配合復康治療的效果有限。他又說在香港建立ATP實驗室有多個好處，包括讓患者在香港都可以接受先進療法，減少等待時間及無需跨境接受治療。



周銘祥教授表示，理大將以先進療法製品建立精準與個人化治療，推動促進醫學創新及跨學科合作。（盧勁揚攝）

ATP製品配合物理治療 脊髓損傷患者康復效果明顯

現時全球有逾1,500萬人患有脊髓損傷，症狀包括四肢或下肢癱瘓、感覺喪失、影響膀胱和腸道控制等，有超過六成人於受傷後失業，人均終身醫療開支超過500萬元。先進療法製品屬新型藥物，可以幹細胞修復或替換受損神經組織，讓脊髓損傷患者有機會回復活動能力。

實驗室的臨床研究企業合作夥伴為「Mononuclear Therapeutics Limited（MonoTx™）」，該公司於2017年在香港設立全港首個公用臍帶血單核細胞庫，儲存了過萬份臍帶細胞血可以用於臨床治療與轉化研究。該公司的創辦人為楊詠威教授，至今已經完成28例慢性脊髓損傷臨床研究，患者結合康復治療，步行能力有明顯改善，有案例由原本只能臥床變成可以在輔助下慢速步行。

周銘祥教授於介紹實驗室的合作計劃時提到，提供藥物過程的第一步是由醫療團隊招募患者進行臍帶血單細胞移植手術，然後由企業提供臍帶血資料供醫生配對，成功配對後就由企業提供臍帶血予理大實驗室生產藥物，並進行品質測試及包裝，最後交由醫療團隊為病患使用藥物及理大康復治療學系提供物理治療。現時實驗室的合作醫院為沙田威爾斯親王醫院。

周銘祥教授指，ATP實驗室設生產區、品質管制實驗室及培訓實驗室。（盧勁揚攝）

香港推動ATP製品有優勢 可吸引投資

周教授特別提到，香港土地空間不多，應該發展高增值及高質量的生物醫藥研發，而ATP屬水平極高的研究，但實驗室所需空間不大，適合香港發展以吸引業界及公司投資。他又指由理大設立實驗室為企業提供生產地方的最大優勢，是企業可以節省個別設立自家實驗室所需的時間及成本。

可配合第三間醫學院提供治療到康復的一站式方案

政府早前提出成立第三間醫學院，並收到3所大學提交的建議書，其中包括理工大學。被問到開設實驗室與會否有助爭取開辦醫學院時，周教授指成立實驗室是因為於數年前看到ATP的趨勢，計劃先於大學爭取開辦醫學院，但如果大學成功爭取開辦醫學院，實驗室可以配合提供由治療到康復的一站式方案，例如配合醫學院進行臨床測試及前沿臨床醫學研究，發揮更大優勢，推動香港醫療科技發展，成為醫療創新樞紐。

他又表示即使最後大學未能爭取開辦醫學院，實驗室的研究亦不會有影響，因為實驗室可以繼續與醫院合作。

周銘祥教授提到，如果理大成功爭取設立第三所醫學院，實驗室將可以發揮更大優勢。（盧勁揚攝）

特設教學實驗室 助培訓人才

周教授指，設立實驗室的最大困難在於人才不足。有見及此，理大實驗室與現時香港另外兩個同類實驗室不同，特別設有教學實驗室，學生可以在實驗室嘗試操作各種器材，以培訓相關人才。

被問到實驗室運作會否受到最近中美關稅影響時，周教授指實驗室有設備來自中國內地，不會受關稅影響，但亦不乏來自美國的設備，未來或需找來自其他地方的替代品。