港大卓越及共融實踐大獎　表揚教職員助SEN生發揮潛能

港大於上周五舉行2024至25年度「卓越及共融實踐大獎」頒獎典禮，表彰五位在推動共融及支援有特殊教育需要（SEN）學生方面有卓越表現的教職員。今屆得獎者由已登記服務的SEN生提名，再經評審選出。



港大於上周五舉行2024至25年度「卓越及共融實踐大獎」頒獎典禮。（港大提供）

獎項由港大學生發展及資源中心設立。被提名的教職員除了提供基本和合理的調適外，更付出額外的時間和精力，並採用科技來支援學生，協助學生跨越障礙和發揮潛能。

港大副校長（教學） 何立仁於頒獎典禮致辭時表示，共融是融匯於港大的教學願景之中，是學生應具備的價值觀。平等機會委員會行政總監（營運）朱崇文是評審之一，他為活動致辭時強調，大學教職員在推動校園真正共融擔當重要角色，透過改變校園文化，創造一個尊重多元能力的環境。

（港大提供）

港大學生事務長謝樹基於典禮上主持一場專題討論會，與一眾得獎者探討他們在支援有特殊教育需要學生方面的卓越成就與見解。教育學院高級講師盧敬之表示，有特殊教育需要學生與一般學生同樣勤奮、聰穎，並不應把特殊教育需要視為殘障。

港大現代語言及文化學院副教授金由美表示，「學生就像你的手指一樣，他們有不同的長短及功能，而你需要他們每一位，也同等對待他們。」建築學院實務助理教授余家聲指，科技可以幫助有特殊教育需要學生，例如實時字幕軟體。而在科技不合適使用時，提前預備及與學生充份溝通是至關重要的。