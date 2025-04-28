方大獲逾7,000萬研究資助 　項目包括線上輔導平台減家長育兒壓力

聖方濟各大學（下稱方大）於去年升格成為大學及成為應用科學大學，其研究一直以「應用」及「實務」為核心，盼成果可以直接應用於廣大市民的生活當中。現時方大有35項研究計劃正在進行，其中11個項目於2024/25學年共獲得7713.8萬港元資助，當中1242.8萬港元由教資會撥款，使方大成為全港第二獲得最多教資會研究資助的自資院校，餘下約6000多萬則由香港賽馬會及其他校外機構資助撥款。



現時方大有35項研究計劃正在進行，其中11個項目於2024/25學年共獲得7713.8萬港元資助。（鍾詠茵攝）

方大將推線上輔導平台 助情緒受擾家長

由方大署理副校長林靜雯教授主理的研究項目—「家長聊闊空間」於今個學年獲得香港賽馬會撥款約6000萬，整個計劃將推行3年，旨在透過建構線上家長輔導平台，支援因照顧孩童而備受壓力的家長。研究計劃採取跨界模式，校方將聯同五間非政府組織，包括香港小童群益會、香港青少年服務處及香港青年協會等，通過WhatsApp、SMS及微信等平台，為超過100間學校的家長提供「線上同步文本輔導」。

線上輔導員將利用文字進行即時輔導，並透過人工智能收集交談內容，使用大型語言模型（LLMs）分析對話，以AI系統深入剖析家長的情緒，識別他們所關注的議題及情緒波動的原因。校方及服務機構將整理歸納收集的數據，以提升服務效率及輔導成效。

結合AI與ICT科技 主力開發「遙距醫療」

另外，方大白慈善基金電計算及信息科學院研究教授梁以德亦憑開發「遙距醫療」項目獲得逾300萬港元研究資助，結合AI與資訊科技建立平台，為院舍連接至「醫健通」系統，使院舍能夠利用平台儲存院友的健康歷史、診斷結果、獲取完整用藥紀錄等，減少繁瑣的手續。同時利用新興技術「遠程光體積描記法」（rPPG），透過攝像頭捕捉臉部影像，遠程估算心率（HR）、心率變異性（HRV）、血壓（BP）及血氧飽和度（SpO2)，系統會將影像轉為數據，通過互聯網提交予醫生。

方大於2025年1月在校內首創「物理治療綜合臨床教育中心」。（鍾詠茵攝）

方大首創「物理治療綜合臨床教育中心」

除了「遠程醫療」項目外，方大於2025年1月在校內首創「物理治療綜合臨床教育中心」。該中心設有模擬實驗室，使用醫院級別的器材，讓學生透過患者扮演及高科技模擬模型，模擬高風險的診斷及治療。此外中心還設有實習診所，學生會替患者治療，累積臨床實習經驗。本學年已有124位方大物理治療系的二至三年級學生在中心進行模擬練習，服務人次超過500人。未來中心將陸續開設實習名額，提供更多臨床實習機會。

方大署理副校長林靜雯教授透露，下個學年校方將繼續以「應用」及「實務」研究為主軸，並計劃開設更多應用科學課程，包括犯罪及安保科、護理學及配藥學等，每個課程都將相應增加應用及業界實戰內容，緊貼市場需求，為學生積極拓展就業出路。