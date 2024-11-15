聖方濟各大學調查：8成學生支持中學推職專教育　與DSE課程雙軌行

政府近年推動職專教育，聖方濟各大學聯同香港明愛教育服務的一項調查發現，職專教育獲得廣泛支持，更有超過8成學生認同，在中學階段啟動職專教育、與DSE雙軌並行的模式，能為他們提供更多升學選擇，有助他們建立更清晰的人生目標，並在面對社會挑戰時提升信心。項目團隊表示，結果反映教育局近年推動職專教育的成效顯著，而政商校的「有機結合」將是推動成功的關鍵。



聖方濟各大學聯同香港明愛教育服務今日公布「職業專才教育調查」結果，表示職專教育獲得廣泛支持。（聖方濟各大學提供）

稱九成家長及教師同意職專教育助學生裝備

是次職專教育問卷調查於今年6月至10月展開，訪問715位學生、278位家長及315位教師。調查發現，職專教育的認受度高，能回應社會和市場對人才的需求，超過9成家長及教師，以及超過8成學生均同意，職專教育可以促進未來就業，包括裝備職業技能，並有效提升創意和創新能力、國際視野等。

另外，超過9成家長及教師，以及超過8成學生認同，在中學階段啟動職專教育、與DSE雙軌並行的模式，能夠為學生提供更多升學選擇，有助他們建立更清晰的人生目標，並在面對社會挑戰時提升信心。方大社會科學院副教授羅耀增解釋指，職專教育不但滿足多元學生的需要，更已被視為人才發展的重要路徑，如能在課程中融入相關元素，將有利於學生的未來發展。

除了裝備就業的技能外，調查結果顯示職業素養同樣重要。超過9成家長、教師和學生認為，在職專教育中引入工作倫理和職業道德的培育，有助學生日後在社會和行業內作出積極貢獻。

胡錦遠指，道德價值的塑造是職專教育中不容或缺的一環，明愛教育服務一直透過不同教學活動及實習體驗，強調工作倫理與職業道德的培育。（聖方濟各大學提供）

明愛教育服務助理部長江浩民則表示，調查結果反映政府在推動職專教育上已取得一定成效，各界對職專教育抱開放態度，而應科大聯盟的成立是一個契機，以加強職專教育的廣泛性和深度，既推動更多學校參與其中，更建構了政商校合作的平台，使學生能有深入的學習經歷。

當中，應屆DSE考生、明愛馬鞍山中學的中六生陳同學，正同步修讀「實用資訊及通訊科技文憑課程」（DPICT）。他上學年通過面試，進入支付寶香港（AlipayHK）公司實習，為期一個月。

他應用課堂上有關使用者介面（UI）和使用者體驗（UX）的知識，結合市場調查，整合出AlipayHK應用程式設計的改善意見，又向團隊提出方案，設計有別坊間的音樂播放程序。實習令他對未來發展有了明確的方向：「一向對STEM很有興趣，但沒特別視為就業路向，現在確認自己想循科技方面發展。」

陳同學指，實習令他對未來發展有了明確的方向：「一向對STEM很有興趣，但沒特別視為就業路向，現在確認自己想循科技方面發展。」（聖方濟各大學提供）

倡加強與大灣區市場聯繫 提供實習及體驗機會

項目團隊建議政府繼續「職學聯通、多元發展」的策略，並以繼續完善課程設置，逐步開辦更多迎向未來社會及科技的需要的學位。

同時加強與內地及大灣區市場的聯繫，並由商界提供實習、體驗機會及助學金等，亦提倡設立職專教育卓越中心學校，在學界分享課程創新、價值培育、家校商合作等良好經驗。

方大署理校長盧鐵榮對調查結果表示鼓舞，指調查反映中學家長、教師及學生對職專教育持正面觀感，亦反映現行的職專教育切合社會的實際需要。

他補充，方大未來將透過應用科學大學聯盟，匯聚各間職專教育院校的力量，加強本地推廣的工作，提升職專教育的社會地位。他亦指，應科大聯盟的正式成員必須為大學，認為職專教育具「大學」地位及「學位」之名，有助提升職專教育的認受性。