專上學院教師「適當人選」準則　教育局擬參考中小學教師操守指引

立法會法案委員會周五將繼續審議《專上學院條例》修訂，教育局昨日提交文件，回覆議員關注的教師註冊準則，當局計劃就校長、副校長或教師的「適當人選」準則，公布行政指引，以提高註冊學院及相關人士的註冊過程的清晰度和確定性。當局指，會參考中小學適用的《教師專業操守指引》。



立法會法案委員會周五將繼續審議《專上學院條例》修訂。(資料圖片)

按現行安排，專上學院的校董會成員及教師須註冊，而新條例之下，校長及副校長亦須註冊。教育局常任秘書長如覺得有關人士非「適當人選」，或無遵從條例，除依現時規定，可有權取消其註冊，新例擬訂明可就該人註冊，施加條例及或限制，和暫時吊銷其註冊。

目前法例內無訂明常任秘書長須考慮的準則清單。教育局表示，在保留廣泛酌情權和靈活性的同時，計劃就「適當人選」準則公布行政指引，提高註冊學院及有關人士註冊過程的清晰度和確定性。教育局稱，會參考其他專業的指引，包括適用於中小學教師的《教師專業操守指引》，並適當地因應專上教育界別的情況作出合適調整。

教育局《教師專業操守指引》於2022年公布，列出八項專業操守準則，並附有相關案例，指出教師應該及不應該所做的事。準則提到，教師應掌握國家歷史與發展的基本知識，培養學生正確國家觀念；應謹慎運用及妥善管理社交平台等。