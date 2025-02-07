政府將修訂《專上學院條例》　恒大料審批新課程比現時快半年

恒生大學今日（7日）舉行傳媒茶聚，校長何順文指學校近兩年平均取錄約350個本科內地生，預料2年後內地生比例已接近政府規定佔全體學生2成的上限。他指出，收生目標取決於校園空間、教學設施及宿位數量等，目前無計劃擴大收生目標，但長遠希望能將收生上限提升至四成，與八間資助大學看齊，又稱「即使放寬都唔會即刻用晒」。



談及政府修訂《專上學院條例》何順文稱對恒大影響不大，又指相信日後改由教育局局長審批課程，令審批時間比現時快半年。



恒生大學以「醒」作為2025年年度字，校長何順文指，希望香港經濟及社會發展進一步甦醒。（恒生大學提供圖片）

積極尋求增加學生宿位機會

何順文表示，收生數目受制於校園大小及宿位數目，校方正積極與各方商討尋求增加宿位機會。對於政府鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈成學生宿舍，何順文認為要考慮酒店位置及改建成本等，若成本太高難以令宿位租金處於學生可負擔水平。

對於英語水平測試IELTS近日禁止非香港居民報考在港舉辦的「紙筆模式」考試，何順文認為事件對校方內地收生沒有影響，強調學校一直非常嚴謹審批學生學歷證明，並採取零容引政策，暫時沒有發現任何學歷造假個案。

料《專上學院條例》修訂 新課程審批快6個月

政府計劃今年修訂《專上學院條例》，將審批專上院校新課程的權力，由現時行政長官會同行政會議，轉移至教育局局長。新修訂同時建議學院若未能在局長指定的合理時間內，提出令其滿意的解釋及補救措施等，可遭取消註冊。

對於外界關注修例或會引發自資院校「殺校潮」，何順文表示，恒大每年招收1900名本科生，收生保持穩健，「殺校肯定同我哋無關係」。他又稱，據悉條例將於4月提交立法會審議，修例後能縮短院校開辦新課程的評審時間，預料「可以慳6個月時間」，有助提升競爭力，或能與其他資助大學看齊。

將開辦全港首個決策分析博士課程

此外，恒大宣布，將於25/26學年推出數碼媒體傳播、風險分析、數字創新與科技管理三個新碩士課程。恒大常務暨學術及研究副校長莫家豪表示，恒大計劃開辦全港首個「決策分析博士」課程，亦是恒大首個專業博士課程，期望在2026年正式收生。