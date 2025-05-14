科大拍賣黃仁勳親筆簽名皮褸 神魔之塔創辦人曾建中1000萬元認捐
撰文：林子慰
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科大上周六（10日）舉行籌款晚宴，逾200位來自學界、商界及慈善界的翹楚出席，籌得超過3,500萬港元捐款。
晚宴設慈善拍賣及特別認捐環節，拍賣物包括NVIDIA（輝達／英偉達）創始人黃仁勳穿着過的兩件皮衣，其中附有黃仁勳親筆簽名及寄語的皮衣最終拍賣價為1,000萬港幣，由《神魔之塔》遊戲創辦人曾建中認捐，另一件僅附簽名的皮衣拍賣價則為數百萬元。除了捐贈皮衣拍賣外，黃仁勳更額外捐贈1,000萬港元。
科大上周六（10日）舉行科技大學基金首個智匯籌款晚宴，超過200位學界、商界及慈善界的翹楚出席，籌得超過3,500萬元捐款，當中包括由NVIDIA創始人兼首席執行官、科大2024年榮譽工程學博士黃仁勳所捐贈的兩件親筆簽名皮衣拍賣款項，以及黃仁勳為皮衣募捐捐贈的1,000萬港元。
活動設慈善拍賣及特別認捐環節，拍賣物包括兩件黃仁勳及一件校董會主席沈向洋穿過、印有「HKUST」字樣的皮衣等。黃仁勳在兩件皮衣上簽名，更在其中一件寫下寄語，最終拍賣成交價為1,000萬元，另一件僅附簽名的皮衣拍賣價則為數百萬元。
除了上述拍賣品外，拍賣品還有西九文化區主席唐英年捐出的4枝珍稀紅酒，以及畫家周巧兒的水墨畫作， 所有拍賣品均覓得新主。
校長葉玉如於晚宴稱，科大是孕育夢想、突破邊界及創造佳績的搖籃。 憑藉各位及各界人士的支持，科大將培養能引領新一浪科學與社會創新的先驅。
科大表示，是次晚宴所籌得款項將用於設立「科大頂尖工程學者獎」，嘉獎學業卓越、領導力出眾、對大學貢獻突出的本科生，以及在科研創新與學術成就上開疆拓土的博士生。