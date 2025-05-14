科大拍賣黃仁勳親筆簽名皮褸　神魔之塔創辦人曾建中1000萬元認捐

科大上周六（10日）舉行籌款晚宴，逾200位來自學界、商界及慈善界的翹楚出席，籌得超過3,500萬港元捐款。



晚宴設慈善拍賣及特別認捐環節，拍賣物包括NVIDIA（輝達／英偉達）創始人黃仁勳穿着過的兩件皮衣，其中附有黃仁勳親筆簽名及寄語的皮衣最終拍賣價為1,000萬港幣，由《神魔之塔》遊戲創辦人曾建中認捐，另一件僅附簽名的皮衣拍賣價則為數百萬元。除了捐贈皮衣拍賣外，黃仁勳更額外捐贈1,000萬港元。



NVIDIA（輝達／英偉達）創始人黃仁勳親筆簽名及寄語的皮衣，獲科大校董會成員、校友曾建中(右二)認捐1,000萬元投得。（科大提供相片）

科大上周六（10日）舉行科技大學基金首個智匯籌款晚宴，超過200位學界、商界及慈善界的翹楚出席，籌得超過3,500萬元捐款，當中包括由NVIDIA創始人兼首席執行官、科大2024年榮譽工程學博士黃仁勳所捐贈的兩件親筆簽名皮衣拍賣款項，以及黃仁勳為皮衣募捐捐贈的1,000萬港元。

NVIDIA創始人兼首席執行官黃仁勳博士向科大捐贈兩件印有「HKUST」字樣的親筆簽名皮衣（其中一件附親筆寄語），並額外提供1,000萬港元捐款。（科大提供相片）

活動設慈善拍賣及特別認捐環節，拍賣物包括兩件黃仁勳及一件校董會主席沈向洋穿過、印有「HKUST」字樣的皮衣等。黃仁勳在兩件皮衣上簽名，更在其中一件寫下寄語，最終拍賣成交價為1,000萬元，另一件僅附簽名的皮衣拍賣價則為數百萬元。

在佳士得拍賣行首位中國「金槌獎」拍賣官金玲的主持下，由唐英年博士送贈的四支紅酒，以及著名畫家周巧兒送贈的水墨畫作，均成功獲認投以支持科大發展。（科大提供相片）

除了上述拍賣品外，拍賣品還有西九文化區主席唐英年捐出的4枝珍稀紅酒，以及畫家周巧兒的水墨畫作， 所有拍賣品均覓得新主。

校長葉玉如向科大仝人及各界支持者表達摯誠謝意。 （科大提供相片）

校長葉玉如於晚宴稱，科大是孕育夢想、突破邊界及創造佳績的搖籃。 憑藉各位及各界人士的支持，科大將培養能引領新一浪科學與社會創新的先驅。

科大表示，是次晚宴所籌得款項將用於設立「科大頂尖工程學者獎」，嘉獎學業卓越、領導力出眾、對大學貢獻突出的本科生，以及在科研創新與學術成就上開疆拓土的博士生。