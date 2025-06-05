科大與東華學院簽署合作備忘錄　共同推進跨學科醫療健康教育發展

科技大學與東華學院日前簽署合作備忘錄，憑藉雙方在科研創新、培育護理及輔助醫療業等人才的優勢，加強兩間院校在跨學科醫學教育、創新研究、知識轉移及社區外展服務等領域的合作。



科大校長葉玉如教授（左三）、首席副校長郭毅可教授（左二）及理學院院長王殷厚教授（左一）獲東華學院校長陳慧慈教授（右三）、副校長（學術）文偉光教授（右二）及副校長（行政及拓展）劉慶強博士（右一）致贈「因材施教、點石成金」書法卷軸，象徵兩校致力培育卓越人才應對社會挑戰的理念。（科大提供圖片）

聚焦五大重點範疇 開發融合人工智能

科大及東華學院的合作將聚焦五大重點範疇，包括為雙方學生提供學習與臨床實習輪換機會；開發融合人工智能等前沿科技的跨專業創新課程，培育面向未來的醫療人才；推動前沿領域的跨學科研究；推廣社區服務發展，以及共建卓越中心，促進醫療教育、研究轉化及臨床護理方面的突破。

科大校長葉玉如感謝東華學院的支持，並指未來的醫療發展有賴不同醫療專業人員的共同協作，當醫生、護士、藥劑師、物理治療師和相關領域的人員聯動起來，便能構建一個高效和以病人為中心的系統。她續指，科大重視前沿研究與成果轉化，為應對人口老化和慢性疾病等社會挑戰提供實際的解決方案，科大亦正培育能應對現代醫學複雜性的新一代醫療人才，為香港及其他地區的跨專業教育樹立典範。

東華學院校長陳慧慈表示，東華學院正銳意發展成一所私立大學和應用科學大學，與科大簽訂的協議彰顯了院校合作的多元模式和深遠影響，匯聚傳統研究型大學和應用科學大學的優勢，推進學術發展。她稱，是次合作關係不僅為學生開拓更多學習和參與前沿科研的機會，還促進教職員與科大同儕之間的交流，一起應對醫療界的重大挑戰，攜手改善社會大眾的健康。