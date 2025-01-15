科大成立低空經濟研究中心　已交監管沙盒申請　研無人機緊急救援

2024施政報告提及發展低空經濟，今年首季將陸續推行「監管沙盒」試點項目。科大今（15日）宣布成立低空經濟研究中心，中心已向政府遞交「監管沙盒」申請，冀用無人機協助緊急救援，稱10分鐘可由科大飛到西貢萬宜水庫。



運輸及物流局局長陳美寶日前表示，首批「監管沙盒」試點項目申請去年底截止，共有72名申請者，包括內地公司、本地公司、科研及大學的機構，範疇包括物流配送、公共服務及科研應用。

科大今宣布成立低空經濟研究中心，中心已向政府遞交低空經濟「監管沙盒」試點項目的申請。科大工學院院長羅康錦表示，目前各項試點計劃已準備就緒，冀能貢獻低空經濟生態系統。

科大指，研究利用無人機協助緊急救援工作，希望在科大附近的清水灣一帶設立無人機試飛場。低空經濟研究中心主任李默表示，目前部分開發系統及應用程式已可隨時參與試點計劃，例如有無人機自動化緊急應變服務，允許用戶透過無人機接收醫療必需品。他續道，無人機由科大飛到西貢萬宜水庫只需10分鐘，相信緊急救援時可及早到位。

李默又指，現在的研發策略是小飛機用作技術研發，再用大飛機進行驗證。他期望如計劃獲批，當局會放寬無人機的重量和飛行高度限制，便有機會將大的無人機，包括載重貨物一起進行測試，可大大提高研發效率。

科大表示，未來兩年內，中心將專注於提供創新且安全的解決方案，以優化無人機輸送系統，並評估其對環境的影響。