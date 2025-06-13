理大CPCE計劃升格為私立大學　將開辦新課程涵蓋副學士及至研究生

撰文：凌雯靜
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理工大學近日發表《策略發展計劃2025/26至2030/31》，當中提出六大綱領，包括將現時提供自資課程為主的理大專業及持續教育學院，升格為私立大學。理大指，CPCE在《專上學院條例》修訂通過後的3年過渡期內，繼續按照《香港理工大學條例》運作。

為本地學生提供多元專上教育　將加強與理大的協同效應

理大與計劃中提出，CPCE 將根據特區政府政策要求，向香港學術及職業資歷評審局（HKCAAVQ）提出開展院校評審、學科範圍評審和私立大學資格評審的工作。

計劃亦提到，推動CPCE轉型至私立大學的過程中，會開辦一系列新課程，當中包括副學士、銜接學士學位、學士學位、應用學士學位和研究生課程，以提升學術體系，應對香港和粵港澳大灣區不斷增長的人才需求。

新課程體系涵蓋副學士至研究生

此外，CPCE日後亦會加強與理大的夥伴關係，發揮協同效應，確保其穩健持續的發展。CPCE轄下的理大專業進修學院院長陳繼宇早前曾表示，計劃與理大香港專上學院（PolyU HKCC）合併註冊，並申請升格為私立大學，但理大其後否認，並指只屬陳的個人言論。

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